Италия и Испания решили еще раз продлить взаимный пограничный контроль, введенный после миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута. Для пассажиров авиарейсов между двумя странами это означает сохранение проверки документов при пересечении границы.

Власти Италии и Испании объявили о новом продлении временного пограничного контроля между двумя странами. Ограничения, введенные летом после миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута, останутся в силе как минимум еще несколько недель.

Хотя Италия и Испания входят в Шенгенскую зону и не имеют общей сухопутной границы, пассажиры, прилетающие авиарейсами, по-прежнему проходят паспортный контроль, который при обычном режиме свободного передвижения отсутствует.

Италия сообщила, что продлевает действие контроля еще на 15 дней. В Министерстве внутренних дел страны объяснили решение сохраняющимися рисками для внутренней безопасности, а также потенциальной террористической угрозой.

Испания, в свою очередь, заявила, что сохранит аналогичные меры до 8 октября, отметив, что причины, по которым контроль был введен ранее, остаются актуальными.

Поводом для введения ограничений стал миграционный кризис в Сеуте. 30 и 31 июля в испанский анклав из Марокко прибыли более 70 тысяч нелегальных мигрантов. После этого 1 августа Италия временно приостановила применение шенгенских правил в отношении прибывающих из Испании. Спустя неделю, 8 августа, аналогичные меры ввела и испанская сторона.

Для путешественников это означает, что, несмотря на действие Шенгенского соглашения, при перелетах между Италией и Испанией необходимо быть готовыми к проверке документов на границе.

При этом, как отмечает DPA, большинство мигрантов вскоре вернулись в Марокко, однако несколько тысяч человек остаются в Сеуте. Также агентство указывает, что не было сообщений о попытках прибывших в анклав мигрантов попасть в Италию, а свободное перемещение с территории Сеуты на материковую часть Испании для них ограничено.

Решение итальянских властей вызвало политическую дискуссию внутри страны. Критики правительства Джорджи Мелони утверждают, что сохранение пограничного контроля имеет политическую подоплеку. Итальянские власти, со своей стороны, объясняют продление исключительно соображениями безопасности.