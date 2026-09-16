Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Санкции в обмен на свободу: о чём договорились США и Беларусь 0 555

В мире
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джон Коул и Александр Лукашенко.

Джон Коул и Александр Лукашенко.

ФОТО: пресс-фото

США и Беларусь достигли промежуточной договорённости: Вашингтон снимет санкции с белорусских предприятий «Лакокраска» и «Беллесбумпром», а Минск освободит 25 заключённых. Имена людей, которых планируется выпустить на свободу, пока не раскрываются.

Об этом, как сообщает bb.lv со ссылкой на «Медузу», заявил специальный посланник США по Беларуси Джон Коул.

По его словам, представители Вашингтона и Минска обсуждали международные вопросы, двусторонние отношения и другие темы, представляющие взаимный интерес. Результатом переговоров стало некое «промежуточное соглашение».

Возможны новые освобождения

Коул сообщил, что переговоры продолжатся. Если сторонам удастся урегулировать оставшиеся вопросы, могут последовать новые освобождения заключённых и снятие американских санкций с других белорусских предприятий.

Во вторник американский спецпосланник встретился с Александром Лукашенко.

Перед поездкой в Беларусь Коул посетил Вильнюс, где провёл переговоры с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Одной из тем встречи стали усилия по освобождению политических заключённых в Беларуси, а также ситуация с безопасностью в регионе.

В конце августа Коул заявлял, что в результате взаимодействия с Минском США уже добились освобождения 500 заключённых. Ещё около 200 человек, по его словам, были освобождены на основании указов Лукашенко о помиловании.

Нынешняя договорённость свидетельствует о продолжении контактов между Вашингтоном и Минском по принципу взаимных шагов: освобождение заключённых сопровождается смягчением американских санкций. Однако соглашение пока носит промежуточный характер, а дальнейшие решения будут зависеть от результатов переговоров.

×
#Лукашенко #США #санкции #переговоры #Беларусь #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: фбр
Изображение к статье: Самолет
Изображение к статье: США заявили о раскрытии российской сети, готовившей заказные убийства
Изображение к статье: Айша и Моника Аббате и Раффа Базине,

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: алкотестер
Lifenews
Изображение к статье: Можно ли умываться хозяйственным мылом: преимущества и недостатки
Люблю!
Изображение к статье: В Айнажи задержан гражданин Эстонии, который угрожал людям предметом, похожим на оружие
ЧП и криминал
Изображение к статье: флаги Польши и Украины
В мире
Изображение к статье: Центр защиты прав потребителей (PTAC) распорядился ограничить в Латвии доступ к интернет-магазину
Бизнес
Изображение к статье: Лукашенко с посланниками Трампа
В мире
1
Изображение к статье: алкотестер
Lifenews
Изображение к статье: Можно ли умываться хозяйственным мылом: преимущества и недостатки
Люблю!
Изображение к статье: В Айнажи задержан гражданин Эстонии, который угрожал людям предметом, похожим на оружие
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео