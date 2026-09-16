США и Беларусь достигли промежуточной договорённости: Вашингтон снимет санкции с белорусских предприятий «Лакокраска» и «Беллесбумпром», а Минск освободит 25 заключённых. Имена людей, которых планируется выпустить на свободу, пока не раскрываются.

Об этом, как сообщает bb.lv со ссылкой на «Медузу», заявил специальный посланник США по Беларуси Джон Коул.

По его словам, представители Вашингтона и Минска обсуждали международные вопросы, двусторонние отношения и другие темы, представляющие взаимный интерес. Результатом переговоров стало некое «промежуточное соглашение».

Возможны новые освобождения

Коул сообщил, что переговоры продолжатся. Если сторонам удастся урегулировать оставшиеся вопросы, могут последовать новые освобождения заключённых и снятие американских санкций с других белорусских предприятий.

Во вторник американский спецпосланник встретился с Александром Лукашенко.

Перед поездкой в Беларусь Коул посетил Вильнюс, где провёл переговоры с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Одной из тем встречи стали усилия по освобождению политических заключённых в Беларуси, а также ситуация с безопасностью в регионе.

В конце августа Коул заявлял, что в результате взаимодействия с Минском США уже добились освобождения 500 заключённых. Ещё около 200 человек, по его словам, были освобождены на основании указов Лукашенко о помиловании.

Нынешняя договорённость свидетельствует о продолжении контактов между Вашингтоном и Минском по принципу взаимных шагов: освобождение заключённых сопровождается смягчением американских санкций. Однако соглашение пока носит промежуточный характер, а дальнейшие решения будут зависеть от результатов переговоров.