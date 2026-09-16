Саудовская Аравия заявила, что ее силы ПВО уничтожили беспилотник йеменских хуситов, летевший в сторону Мекки. Хуситы отвергли эти обвинения, назвав сообщения об атаке ложными.

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили беспилотник, который, по утверждению военной коалиции, был запущен йеменскими хуситами в направлении Мекки — главного священного города ислама.

Как сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики, дрон был уничтожен к югу от города. Он назвал произошедшее «постыдным актом» и заявил, что целью беспилотника была Мекка.

Во вторник власти города объявили тревогу и призвали жителей сохранять спокойствие, а также следовать указаниям официальных служб.

По словам аль-Малики, это первый случай объявления тревоги в Мекке после последнего обострения конфликта между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами.

Представитель коалиции также заявил, что это первая попытка атаковать Мекку с 2017 года, когда, по данным саудовской стороны, хуситы выпустили по городу баллистическую ракету.

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами продолжается на фоне войны в Йемене. Эр-Рияд поддерживает международно признанное правительство страны и участвует в военной коалиции, наносящей удары по позициям повстанцев.

После сообщений о перехвате беспилотника Организация исламского сотрудничества осудила атаку, назвав ее «чудовищной», и выразила поддержку Саудовской Аравии.

При этом версия событий остается предметом спора. Представитель политбюро хуситов Хазем аль-Асад отверг заявления саудовской стороны и заявил, что никакой попытки атаки на Мекку не было.

По его словам, сообщения о нападении являются ложными и уже использовались ранее. Независимого подтверждения заявлений одной из сторон на данный момент не представлено.

Таким образом, Саудовская Аравия и хуситы дают противоположные оценки произошедшего, тогда как напряженность вокруг конфликта в Йемене продолжает сохраняться.