Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Саудовская Аравия сообщила о попытке атаки на Мекку, хуситы это отрицают 0 119

В мире
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: снимок со спутника
ФОТО: twitter

Саудовская Аравия заявила, что ее силы ПВО уничтожили беспилотник йеменских хуситов, летевший в сторону Мекки. Хуситы отвергли эти обвинения, назвав сообщения об атаке ложными.

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили беспилотник, который, по утверждению военной коалиции, был запущен йеменскими хуситами в направлении Мекки — главного священного города ислама.

Как сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики, дрон был уничтожен к югу от города. Он назвал произошедшее «постыдным актом» и заявил, что целью беспилотника была Мекка.

Во вторник власти города объявили тревогу и призвали жителей сохранять спокойствие, а также следовать указаниям официальных служб.

По словам аль-Малики, это первый случай объявления тревоги в Мекке после последнего обострения конфликта между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами.

Представитель коалиции также заявил, что это первая попытка атаковать Мекку с 2017 года, когда, по данным саудовской стороны, хуситы выпустили по городу баллистическую ракету.

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами продолжается на фоне войны в Йемене. Эр-Рияд поддерживает международно признанное правительство страны и участвует в военной коалиции, наносящей удары по позициям повстанцев.

После сообщений о перехвате беспилотника Организация исламского сотрудничества осудила атаку, назвав ее «чудовищной», и выразила поддержку Саудовской Аравии.

При этом версия событий остается предметом спора. Представитель политбюро хуситов Хазем аль-Асад отверг заявления саудовской стороны и заявил, что никакой попытки атаки на Мекку не было.

По его словам, сообщения о нападении являются ложными и уже использовались ранее. Независимого подтверждения заявлений одной из сторон на данный момент не представлено.

Таким образом, Саудовская Аравия и хуситы дают противоположные оценки произошедшего, тогда как напряженность вокруг конфликта в Йемене продолжает сохраняться.

×
#оружие #Саудовская Аравия #Йемен #беспилотники #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Учения в Беларуси
Изображение к статье: Знакомство в приложении для свиданий привело к серьёзному скандалу в одном из ключевых морских штабов НАТО.
Изображение к статье: Диверсия в Нидерландах
Изображение к статье: Италия–Испания: паспортный контроль и путешествие

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самолет railBaltic
Бизнес
Изображение к статье: фбр
В мире
Изображение к статье: Мама с дочкой в поликлинике
Наша Латвия
Изображение к статье: Витамины и печень
Люблю!
Изображение к статье: медвежата
Наша Латвия
Изображение к статье: Самолет
В мире
Изображение к статье: Самолет railBaltic
Бизнес
Изображение к статье: фбр
В мире
Изображение к статье: Мама с дочкой в поликлинике
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео