Военная операция США против Ирана к началу августа обошлась американскому Министерству обороны примерно в 38 млрд долларов. К такому выводу пришло Бюджетное управление Конгресса США (CBO), предупредив, что при продолжении конфликта расходы будут увеличиваться еще на 2–3 млрд долларов в месяц.

Вооруженный конфликт с Ираном уже потребовал от США около 38 млрд долларов военных расходов. Такие данные содержатся в новом докладе Бюджетного управления Конгресса США (CBO), которое проанализировало затраты на операцию США и Израиля против Ирана, начавшуюся 28 февраля.

По оценке ведомства, если боевые действия продолжатся, ежемесячные расходы Министерства обороны могут составлять от 2 до 3 млрд долларов в зависимости от интенсивности конфликта.

Наибольшая часть затрат пришлась на восполнение запасов вооружений. По состоянию на 1 августа на закупку новых боеприпасов вместо использованных уже было направлено 21,7 млрд долларов, что стало крупнейшей статьей военных расходов.

Помимо этого, в расчет включены расходы на замену утраченной техники, увеличение затрат на топливо и другие сопутствующие издержки, связанные с проведением операции.

При этом в CBO обращают внимание не только на финансовую сторону вопроса. По оценке управления, одним из наиболее серьезных последствий стало заметное сокращение запасов противоракет-перехватчиков.

Сопоставив объемы закупок и расход боеприпасов, аналитики пришли к выводу, что с июня 2025 года США могли использовать от половины до двух третей своих запасов таких ракет. Это означает, что на их восстановление могут потребоваться годы.

Доклад был подготовлен по запросу группы конгрессменов-демократов во главе с членом бюджетного комитета Палаты представителей Бренданом Бойлом.

Примечательно, что ранее министр обороны США Пит Хегсет называл схожую оценку расходов — 37,5 млрд долларов, поэтому выводы CBO в целом совпали с предварительными расчетами Пентагона.

Авторы исследования также указывают на экономические последствия конфликта. По их мнению, перебои с поставками нефти и природного газа, возникшие после перекрытия Ираном Ормузского пролива, усилили инфляционное давление в США.

В результате CBO теперь прогнозирует, что в первом квартале следующего года индекс цен расходов на личное потребление (PCE) окажется примерно на 0,5 процентного пункта выше, чем ожидалось до начала конфликта.

Таким образом, по оценке Бюджетного управления Конгресса, война с Ираном уже оказывает влияние не только на оборонный бюджет США, но и на состояние американской экономики.