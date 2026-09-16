США предъявили обвинения пяти предполагаемым членам российской сети, которые могли готовить убийства и диверсии в разных странах. Убийство живущего в США оппозиционера из РФ сорвалось после отказа исполнителя.

Министерство юстиции США объявило о раскрытии, предположительно, плана российских спецслужб по совершению атак и убийств по всему миру, в том числе на территории Соединенных Штатов. Пяти предполагаемым агентам разведведомств РФ предъявили обвинения, заявило ведомство в Вашингтоне во вторник, 15 сентября.

По словам помощника генпрокурора США по вопросам национальной безопасности Джона Айзенберга, участники группы действовали в рамках "глобальной сети по организации заказных убийств, охватывавшей и Соединенные Штаты". По версии следствия, они пытались вербовать граждан США и иностранцев для совершения убийств по поручению Кремля, отметил он.

Минюст: Обвиняемые пытались убить проживающего в США оппозиционера из РФ По данным американского Минюста, эта группа действовала как минимум с 2024 года. Летом 2026 года обвиняемые попытались организовать убийство "известного российского диссидента", который, предположительно, живет в США, указывает ведомство, не называя имя потенциальной жертвы.

Покушение сорвалось после того, как мужчина, нанятый для слежки за россиянином, отказался совершить его убийство, за которое ему предлагали 40 000 долларов. Этот план стал последней на данный момент операцией группировки, отмечается в заявлении.

В 2025 году по аналогичным причинам не удалось довести до конца заговор с целью убийства человека в Литве, которого члены сети называли "плохим парнем" и обвиняли в том, что он "распространял ложь о России", говорится в заявлении Минюста. Имя этого человека также не разглашается.

Кроме того, сообщается о планировавшихся нападениях на объекты гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину.

Обвиняемые - два россиянина, два кубинца и венесуэлец

Тремя главными подозреваемыми являются 63-летний бывший полковник российских спецслужб Юрий Храмеев, его 27-летний сын Кирилл - офицер ФСБ, - а также 35-летний гражданин Кубы Оэмис Ромагоса Дуррути, о деятельности которого по организации диверсий в Европе BB.lv писала два дня назад. Двое других подозреваемых - 35-летний кубинец Яйдель Дельгадо Суарес и 22-летний венесуэлец Анхель Эдуардо Кастро, предположительно, выступали в роли вербовщиков на территории США.

Всем пятерым предъявлено обвинение в участии в сговоре с целью финансирования терроризма. В случае признания виновными им грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Храмеев-старший, Суарес и Кастро также обвиняются в участии в сговоре с целью совершения убийства по найму, по этому обвинению они могут получить до десяти лет тюрьмы. Все пятеро подозреваемых находятся в розыске.

США будут пресекать любые попытки безнаказанных действий спецслужб РФ

"Нашей задачей является не допустить, чтобы противники Америки сеяли насилие и террор на американской земле", - заявил генеральный прокурор США Тодд Бланш. В свою очередь Айзенберг подчеркнул намерение американских властей "пресекать любые попытки иностранных спецслужб действовать безнаказанно" на территории Соединенных Штатов. Виновные и их пособники должны понести "самое суровое наказание, предусмотренное федеральным законодательством", добавил он.

В Вашингтоне также отметили, что преступная сеть действовала "дерзко, агрессивно и с широким охватом". "Выдвинутые против фигурантов обвинения должны послужить четким сигналом: где бы вы ни находились и на кого бы ни работали, мы будем расследовать ваши преступления и привлекать вас к ответственности", - предупредило американское ведомство.