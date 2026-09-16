Пассажирский Boeing 737 иранской авиакомпании Sepehran Airlines был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Мешхеда после серьезной технической неисправности вскоре после взлета. Самолет начало сильно трясти, а в салоне от вибрации сорвались элементы потолочной обшивки. Несмотря на драматичные кадры, никто не пострадал.

Инцидент произошел 15 сентября на рейсе из Мешхеда в Керманшах. По данным представителя аэропортов провинции Хорасан-Резави Хасана Джафари, самолет вылетел примерно в 17:30 по местному времени. Вскоре после отрыва от полосы от одной из шин шасси отделилась часть протектора. При этом Джафари уточнил, что сама шина не лопнула.

Одновременно экипаж сообщил о проблеме с двигателем и принял решение возвращаться в Мешхед. По данным иранских СМИ, пилот объявил чрезвычайную ситуацию.

Во время возвращения самолет сильно вибрировал. На опубликованных из салона кадрах видно, как часть потолочной облицовки отделилась и упала на пассажирские кресла, обнажив внутренние конструкции. Открывались багажные полки, вещи падали в проход и на сиденья. На записи слышны крики пассажиров.

Boeing благополучно приземлился в Мешхеде. Как сообщает бразильское издание UOL со ссылкой на иранские власти и представителя авиакомпании, пострадавших среди пассажиров и экипажа не было. Людей пересадили на другой рейс до Керманшаха. Взлетно-посадочную полосу временно закрывали для проверки и уборки обломков, после чего ее работу возобновили.

Это уже второй за короткое время серьезный инцидент с самолетами Sepehran Airlines в Мешхеде. В конце августа другой Boeing 737 этой авиакомпании после посадки выкатился за пределы полосы. Тогда также обошлось без пострадавших.