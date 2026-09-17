Война России против Украины превратилась в настоящую «бойню», которая может затянуться на 100 лет, заявила лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

«Либо НАТО вступит в эту войну, и тогда это будет Третья мировая война, либо мы станем свидетелями Столетней войны», — сказала Ле Пен в эфире телеканала LCI. Она напомнила, что военный конфликт между Москвой и Киевом длится уже дольше Первой мировой войны, а число погибших в ходе него достигло 2 млн человек. «Об этом никто не говорит. Это ужасно», — подчеркнула лидер французских ультраправых.

Ле Пен призвала провести большую конференцию с участием разных стран, чтобы найти варианты урегулирования конфликта и положить конец войне. Политик заявила, что хотела бы лично поговорить с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Также, по ее словам, к переговорному процессу необходимо привлечь Германию, Польшу и Турцию. «Я считаю, что историческая роль Франции заключается именно в том, чтобы создать условия для переговоров, предшествующих заключению мира», — отметила лидер ультраправых. Также Ле Пен добавила, что в текущем положении Франция не может дальше оказывать Украине финансовую помощь на прежнем уровне. При этом она уточнила, что Париж готов обучать украинских солдат и поставлять Киеву вооружение.

Марин Ле Пен ранее неоднократно баллотировалась в президенты Франции. В 2017 и 2022 годах она выходила во второй тур, но дважды уступила Эммануэлю Макрону. В следующем году политик намерена избираться в четвертый раз. Ожидается, что президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года и, если понадобится второй тур, 2 мая.

На данный момент Ле Пен с отрывом лидирует среди прочих кандидатов в президенты. За нее готовы отдать голос 33–34% избирателей в зависимости от личности кандидата от центристов, следует из усредненных результатов опроса, которые собрало Politico. Ближайшие соперники пока могут рассчитывать на вдвое меньшую долю голосов — 16–18%, сообщает The Moscow Times.