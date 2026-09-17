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Эксперты ООН заявили о возможных военных преступлениях США в Иране 0 136

В мире
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ООН

Независимая международная миссия ООН по Ирану пришла к выводу, что существуют разумные основания полагать: американские военные совершили военные преступления при двух ударах по гражданским объектам в Иране. Одновременно эксперты обвинили иранские власти в преступлениях против человечности при подавлении антиправительственных протестов.

Доклад Независимой международной миссии по установлению фактов в Иране опубликован 17 сентября. Его выводы будут представлены Совету ООН по правам человека в Женеве 21 сентября.

Удар по школе

Один из наиболее тяжелых эпизодов — удар 28 февраля по начальной школе Shajareh Tayyebeh в городе Минаб на юге Ирана.

По данным Reuters, иранские власти сообщали о более чем 150 погибших, включая около 120 школьников. AP приводит более позднюю оценку — не менее 168 погибших. Поэтому в публикации безопаснее написать «более 150 человек».

Следователи пришли к выводу, что школа была четко идентифицируемым гражданским объектом и не обнаружили доказательств ее использования в военных целях. Более того, эксперты считают, что именно здание школы являлось точкой попадания, а его разрушение не было случайным следствием удара по расположенному рядом объекту Корпуса стражей исламской революции.

Миссия квалифицировала произошедшее как неизбирательную атаку, повлекшую гибель мирных жителей и повреждение гражданского объекта, и заявила о наличии оснований рассматривать ее как военное преступление.

Второй рассмотренный эпизод — американский удар по спортивному объекту в Ламерде. По совокупным данным миссии, в двух атаках погибли не менее 178 мирных жителей.

США на момент публикации доклада не предоставили Reuters и AP комментарий по новым выводам миссии. Ранее американские власти заявляли, что военные операции проводятся в соответствии с международным правом вооруженных конфликтов.

Одновременно — обвинения против властей Ирана

В том же докладе эксперты исследовали действия иранских властей во время подавления протестов, начавшихся в конце декабря 2025 года.

Миссия заявила о масштабном применении смертельной силы, убийствах, пытках, произвольных задержаниях и других нарушениях. По ее оценке, существуют основания считать некоторые действия иранских властей преступлениями против человечности.

Иран, со своей стороны, последовательно отвергает утверждения о систематических нарушениях прав человека.

Почему этот доклад важен

Выводы миссии не являются судебным приговором и юридически не устанавливают виновность США или Ирана. Однако собранные материалы могут впоследствии использоваться в процессах привлечения виновных к ответственности. AP отмечает, что доклад добавляет новый массив международно собранных доказательств по событиям в Иране.

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#Иран #США #права человека #ООН #протесты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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