Европа пока не спешит переходить к осенней погоде. На Пиренейском полуострове в ближайшие дни сохранится сильная жара: в отдельных районах Испании и Португалии температура поднимется до +37 °С, а показатели могут заметно превысить климатическую норму.

Самые высокие значения уже зафиксировали в Испании и Португалии. За последние сутки в Бадахосе температура достигла +38,1 °С, а в Эворе - +37,9 °С. В ближайшие дни эти регионы останутся среди самых жарких в Европе.

На юге Португалии, а также в южной и юго-западной Испании воздух будет прогреваться до +31…+37 °С. Жаркая погода местами затронет и юг Франции, хотя там экстремальных значений ожидается меньше.

Особенно заметной ситуация выглядит на фоне температурных аномалий. В отдельных районах показатели могут оказаться на 5–13 градусов выше климатической нормы для второй половины сентября.

При этом далеко не вся Европа продолжит жить по летнему сценарию.В результате контраст между регионами континента будет особенно заметным: пока юг Европы продолжит переживать летний зной, в других странах температура постепенно будет снижаться. Осень наступает не для всех одновременно.