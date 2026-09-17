Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. EU KIDS ACT также перекладывает бремя доказывания: теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сегодня дети взаимодействуют с самыми сложными технологиями из когда-либо созданных. «С технологиями, которые никогда не создавались с учетом их благополучия. EU KIDS ACT перекладывает бремя доказывания — платформы должны доказать, что их сервисы безопасны по своей архитектуре. И мы вновь передаем бразды правления в руки родителей, предоставляя им инструменты, которые помогут их детям ориентироваться в более безопасном онлайн-мире».

Предлагаемый EU KIDS ACT основан на четырех основных принципах.

Согласно предложению, дети смогут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет.

Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Это предоставит им доступ к соответствующим их возрасту социальным сетям и видеохостингам. Кроме того, сервисы, доступные через мини-аккаунты, должны будут включать такие защитные меры, как ограничение социальных контактов и экранного времени до одного часа в день. Это позволит опекунам поддерживать самостоятельное и безопасное развитие своих детей в онлайн-пространстве.

Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Если взрослый передает свое устройство ребенку, у него должна быть возможность легко обеспечить доступ только к безопасным для детей сервисам и ограничить время их использования одним часом в день.

Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов.

Будут запрещены контент, вызывающий зависимость, и алгоритмы, основанные на анализе профиля. Также под запрет попадут бесконечная прокрутка ленты без естественных пауз, уловки с вознаграждениями и push-уведомления в ночное время, а также нежелательные контакты с незнакомцами. Кроме того, компаньоны на базе ИИ и чат-боты должны быть по умолчанию отключены, и им будет запрещено имитировать человеческие отношения способом, вызывающим эмоциональную зависимость.

Профили несовершеннолетних должны быть по умолчанию приватными, а геолокация и доступ к камере и микрофону — отключены. Онлайн-сервисы также должны будут предоставлять несовершеннолетним простые способы блокировки пользователей и отключения уведомлений от них, эффективные инструменты для управления временем и безопасные рекомендательные системы, которые они смогут контролировать, настраивать и сбрасывать.

Согласно EU KIDS ACT, онлайн-сервисы и магазины приложений должны будут использовать инструменты для проверки возраста. Например, они смогут применять специальное приложение ЕС для верификации возраста, которое не сохраняет удостоверяющие личность документы или биометрические данные. Кроме того, поставщиков социальных сетей и видеохостингов призывают проверять возраст каждого нового пользователя при создании аккаунта.

Для уже существующих аккаунтов поставщики услуг должны будут оценивать возраст пользователя на основе имеющихся данных, например, даты создания учетной записи или данных кредитной карты.

Отныне провайдеры очень крупных цифровых платформ должны будут доказывать, что их сервисы безопасны по своей архитектуре.

Платформы должны будут представлять план по соблюдению новых требований как Еврокомиссии, так и независимому аудитору, который будет проводить тщательную оценку каждого нового сервиса или функции. Если на основании отчета аудитора Еврокомиссия обнаружит в плане недостатки, она сможет потребовать от поставщика услуг их устранить.

Теперь это предложение будет обсуждаться Европейским парламентом и Советом ЕС.

Данное предложение основано на отчете и рекомендациях экспертной группы, созванной председателем фон дер Ляйен.