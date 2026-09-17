Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еврокомиссия хочет запретить детям до 13 лет пользоваться соцсетями 0 58

В мире
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европарламент

Еврокомиссия собирается предложить странам ЕС запретить детям младше 13 лет пользоваться социальными сетями. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Ограничение может коснуться TikTok и Instagram. Для подростков 13–14 лет планируют создать специальные «мини-аккаунты» с родительским контролем. Они должны ограничивать общение с незнакомцами и время, проведённое перед экраном. Более самостоятельный доступ к соцсетям может появиться с 15 лет.

В предварительном тексте инициативы говорится, что правила могут распространиться не только на соцсети, но и на видеохостинги, онлайн-игры и чатботы с искусственным интеллектом. Образовательные сервисы не ограничат. Для родителей и опекунов предусмотрят специальные функции контроля.

Фон дер Ляйен также заявила, что свободный доступ детей к интернету с раннего возраста может быть связан с бессонницей, тревожностью и суицидальными мыслями. По её словам, детям необходимо время для взросления и общения вне цифровой среды.

«Нашим детям нужно время, чтобы повзрослеть. Чтобы расти вместе с другими. Чтобы столкнуться со всеми эмоциями и выборами, которые сопутствуют реальной жизни. Им даже нужно время, чтобы заскучать», — отметила фон дер Ляйен в Европарламенте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил установить общеевропейский запрет на соцсети для детей младше 15 лет. В Австралии аналогичное ограничение уже действует для пользователей младше 16 лет, а в Великобритании оно должно вступить в силу весной 2027 года.

×
#молодежь #социальные сети #Европейская комиссия #дети #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Татьяна Тарасова
Изображение к статье: Истребитель Еврофайтер
Изображение к статье: Граница Польши
Изображение к статье: хуситы на бронемашине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пророк Захария и его жена праведная Елисавета
Наша Латвия
Изображение к статье: Пустая школа
В мире
Изображение к статье: Идет война
В мире
7
Изображение к статье: Экзамен
Lifenews
Изображение к статье: корги
В мире животных
Изображение к статье: "Откупаются" от рэкетиров
В мире
Изображение к статье: Пророк Захария и его жена праведная Елисавета
Наша Латвия
Изображение к статье: Пустая школа
В мире
Изображение к статье: Идет война
В мире
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео