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ФБР смягчило правила найма: почему спор о зоофилии дошел до Сената США 0 164

В мире
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ФБР США

ChatGPT

ФБР США изменило правила проверки кандидатов на работу: некоторые обстоятельства, которые прежде означали автоматическое прекращение рассмотрения заявления, теперь могут оцениваться индивидуально. Среди них — кража у работодателя, оплата сексуальных услуг и, при определенных условиях, зоофилия или жестокое обращение с животными. Необычные изменения заставили сенаторов потребовать объяснений от директора ФБР Каша Пателя.

Важно уточнить: ФБР не объявляло зоофилию допустимой и не гарантирует прием на работу кандидатам с подобным прошлым. Речь идет об изменении категории automatic disqualifier: раньше определенные факты автоматически прекращали процедуру рассмотрения кандидатуры, теперь в некоторых случаях человек может пройти дальнейшую проверку.

О новых правилах подробно сообщила CBS News. По данным телеканала, 16 июня сотрудникам ФБР, занимающимся проверкой кандидатов, разослали внутреннюю директиву, предусматривающую более индивидуальный подход. Сам документ полностью не опубликован.

В частности, кража у работодателя перестала быть безусловным препятствием, если после нее прошло более трех лет. Оплата сексуальных услуг может не привести к автоматическому отказу, если таких эпизодов было менее трех, они произошли более десяти лет назад и человек в то время не занимал должность категории public trust. В случае зоофилии или жестокого обращения с животными ключевым условием, согласно опубликованному описанию директивы, является возраст: произошедшее до достижения 18 лет больше не означает автоматического прекращения рассмотрения заявления.

На слушаниях юридического комитета Сената 15 сентября Патель объяснил изменение прежде всего желанием не закрывать дорогу в федеральную службу людям, которые сами стали жертвами сексуального насилия или торговли людьми. По его словам, ему представили случаи потенциальных кандидатов, которых в несовершеннолетнем возрасте принуждали к сексуальным действиям с животными.

Однако именно здесь возник один из главных вопросов. Из доступного описания правил следует, что исключение сформулировано через возраст кандидата во время произошедшего, тогда как Патель говорил о случаях принуждения. Поскольку полный текст внутренней директивы не опубликован, установить, предусмотрено ли в ней отдельное требование доказать факт принуждения, пока невозможно.

Вопросы возникли у сенаторов обеих партий. Республиканец Джон Кеннеди спрашивал Пателя, зачем ФБР вообще понадобилось пересматривать столь необычное ограничение. Директор ответил, что первоначально и сам отнесся к предложению скептически, но изменил мнение после знакомства с конкретными случаями.

Демократы юридического комитета тем временем потребовали предоставить им полный текст июньской директивы, документы о подготовке изменений и статистику кандидатов, которые благодаря новым правилам избежали автоматического отказа. Сенаторы также хотят выяснить, сколько из них впоследствии получили предложения о работе и оценивало ли ФБР возможные риски для безопасности.

Таким образом, речь идет не о том, что ФБР «разрешило принимать зоофилов на работу», а о смягчении механизма первоначального отсева кандидатов. Однако необычность критериев и расхождение между известным описанием директивы и объяснением Пателя сделали кадровую реформу предметом разбирательства в Сенате.

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#США #безопасность #ФБР #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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