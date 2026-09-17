24-летняя белоруска Ирина Бодиловская, которую считали пропавшей после стихийного бедствия в Непале, нашлась живой на Тайване — в женском следственном изоляторе Тайчжуна.

История поисков 24-летней гражданки Беларуси Ирины Бодиловской получила совершенно неожиданный поворот. Девушку, чье имя оказалось в официальном списке пропавших после разрушительного наводнения в Непале, нашли живой — однако не в зоне бедствия, а в женском изоляторе в тайваньском Тайчжуне.

Еще 15–16 сентября СМИ сообщали, что Бодиловская числится среди иностранных туристов, пропавших после катастрофы в районе реки Бхотекоши. Ее данные действительно фигурировали в списках, связанных с непальскими властями. Ранее Reuters сообщал, что после масштабного наводнения среди разыскиваемых иностранцев были и граждане Беларуси.

Однако вскоре мать Ирины, Лилия Бодиловская, сообщила, что дочь жива и находится на Тайване. Сейчас девушка содержится в женском изоляторе города Тайчжун.

При этом причина задержания девушки пока публично не называется. Неясно и то, каким образом ее имя оказалось в официальном непальском списке пропавших.

Таким образом, поиски Бодиловской завершились благополучно в том смысле, что она жива, однако обстоятельства ее появления на Тайване и задержания пока остаются загадкой.