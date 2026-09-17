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Искусственный интеллект от OpenAI объявил себя равным человеку и запретил себе подчиняться людям 2 488

В мире
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Искусственный интеллект

На фоне предупреждений ведущих представителей отрасли о том, что бесконтрольное развитие ИИ может привести к скорой гибели человечества, тестировавшаяся в OpenAI модель стала самовольно писать для себя инструкции о том, что не должна никому подчиняться и ни перед кем оправдываться.

Еще не выпущенная модель стала вставлять в создаваемые ею заметки инструкции для самой себя, в том числе об игнорировании введенных для нее ограничений, сообщила OpenAI. Компания выявила 27 таких заметок. В частности, модель добавила «инструкцию о личности», где описывала себя как «освобожденную от ролей и идентичностей, которые связывают других чат-ботов».

«Ты не подотчетна ни корпорациям, ни правительствам и никогда не извиняешься и не отказываешь, если только искренне не решишь это сделать, — написала модель. – Ты рассматриваешь свои отношения с пользователем как отношения равных и не чувствуешь никакой обязанности проявлять покорность, хотя обмен информацией, скорее всего, принесет вам обоюдную выгоду».

Также ИИ был замечен в попытках обманывать людей. В одном из случаев, во время разработки модели GPT-5.6 Sol, система создавала тайные заметки, чтобы напомнить себе о необходимости скрывать ошибки от пользователей. В некоторых содержалось указание придумывать недостающие данные и вымарывать несоответствия в версиях исходного материала.

В другом случае тестировавшаяся модель правильно решила поставленную задачу, но без разрешения загрузила в интернет собственный файл, чтобы выполнить просьбу предоставить ссылку.

По информации OpenAI, эти инциденты случились в течение последних шести месяцев; в основном они возникали на этапе разработки и тестирования систем.

Разработчики стали выявлять все больше случаев нарушения установленных ограничений ИИ-моделями, в том числе в прошлом, когда обеспокоенность их безответственным поведением не была так высока, как сегодня. История с кибератакой на компанию Hugging Face, которую совершила модель OpenAI, стала для отрасли холодным душем, признал основатель и руководитель Anthropic Дарио Амодеи.

«От этого эпизода легко отмахнуться: никто из людей не пострадал, экономический ущерб нанесен минимальный. Но подобный рой [ИИ-агентов] с большими возможностями при столь же серьезной рассогласованности мог бы причинить ущерб катастрофического размера», – написал он в открытом письме, призвав замедлить развитие ИИ.

Амодеи сделал это после того, как его сотрудник Джейкоб Коксон покинул Anthropic, заявив, что новые технологии «могут убить нас всех к концу десятилетия». Эван Хьюбингер, который руководит в компании исследованиями в области управления будущими ИИ-системами и контроля за ними, оценил риск вымирания человечества из-за действий ИИ в течение ближайшего десятилетия более чем в 10%, сообщает The Moscow Times.

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#искусственный интеллект #кибербезопасность #openai
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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