Президент Европейского парламента Роберта Метсола в интервью Euronews заявила, что такие страны, как Австралия и Новая Зеландия, могут последовать примеру Канады и получить статус "ассоциированных членов" Европейского союза, поскольку государства с близкими ценностями стремятся к более тесным связям.

Выступая эксклюзивно в программе Europe Today накануне речи премьер-министра Канады Марка Карни в четверг, Метсола назвала предлагаемый статус "третьим путём" между полноправным членством в ЕС и статусом страны-кандидата.

"Есть государства, с которыми мы хотим углубить наши отношения, – сказала Метсола. - Я не сомневаюсь, что в этот перечень войдут и другие страны, и что другие будут стучаться к нам в дверь... В такие времена неопределенности друзья имеют значение".

У ЕС уже есть торговые соглашения с обеими странами, что может стать отправной точкой для более тесного сотрудничества. Похожий формат отношений предложен и Канаде, которая в 2016 году подписала всеобъемлющее торговое соглашение с ЕС.

Отвечая на вопрос о том, как технически может выглядеть ассоциированное членство, Метсола признала, что переговоры находятся на ранней стадии, указав при этом на возможность углубления торговых связей, обеспечения доступа к критически важному сырью и выработки общих правил по вопросам, которые особенно важны для "единомышленников", таким как социальные сети и защита детей.

В среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей ежегодной речи о положении Союза предложила предоставить Канаде "ассоциированное членство".

Премьер-министр Канады Карни ищет пути к сближению с блоком на фоне торговой войны с США, крупнейшим торговым партнером страны, где введены запретительные пошлины. Испытывая давление со стороны президента Дональда Трампа, Оттава пересматривает свое место в мире, а сам Карни активно выступает за создание альянса "средних держав".

Нет повода для ответных мер

После объявления Трамп заявил журналистам, что рассмотрит возможность введения новых пошлин против Европейского союза, если заявка на ассоциированное членство станет "враждебной".

Между Вашингтоном и Брюсселем действует торговое соглашение, в рамках которого на товары из ЕС установлена пошлина в 15 %.

Метсола попыталась сгладить угрозы, подчеркнув, что ЕС рассматривает отношения с двумя странами отдельно. По ее словам, Союз не действует против кого-либо, а выступает за сотрудничество на основе правил.

Она также напомнила о торговом соглашении, согласованном прошлым летом и ратифицированном в этом году.

Представитель Европейской комиссии в отдельном комментарии заявил: "Предлагаемое укрепление нашего партнерства направлено не против кого-либо, а ради нашей общей силы".