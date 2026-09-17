Китай в частном порядке обратился к Ирану с просьбой использовать свое влияние на хуситов, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации в Красном море. Об этом Reuters сообщили три иранских источника, знакомых с обсуждениями.

По их данным, Саудовская Аравия обратилась к Пекину после того, как хуситы активизировались вдоль побережья Красного моря и в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Эр-Рияд опасается, что дальнейшее усиление напряженности может поставить под угрозу экспорт нефти и судоходство.

Публично Китай призывает к сдержанности, диалогу и восстановлению безопасности морских перевозок. Источники утверждают, что в закрытых обращениях Пекин также попросил Тегеран помочь предотвратить распространение конфликта на важные энергетические маршруты, от которых зависит китайская экономика.

По данным источников, Иран ответил, что стабильность в регионе зависит от прекращения американо-израильской войны против Ирана. При этом китайские представители не угрожали Тегерану экономическими мерами.

В Пекине заявили, что не хотят переноса региональной напряженности на Йемен и Красное море, и призвали решать проблемы путем диалога и переговоров.