Конгресс США завершил рассмотрение законопроекта о новом пакете санкций против России. Документ предусматривает ограничения против российского энергетического и оборонного секторов, «теневого флота» и даёт президенту Дональду Трампу дополнительные полномочия для введения пошлин против крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Палата представителей США в среду окончательно одобрила законопроект о масштабном усилении санкций против России. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против — 159. Теперь он направлен на подпись президенту Дональду Трампу, который ранее заявил, что намерен подписать его.

Ещё в августе законопроект был поддержан Сенатом большинством в 86 голосов против 11. После голосования в Палате представителей Конгресс завершил процедуру его принятия.

Документ предусматривает новые санкции против российского энергетического и оборонного секторов, российских официальных лиц, включая президента Владимира Путина, а также против так называемого «теневого флота» танкеров, который, по версии западных стран, используется для обхода действующих ограничений.

Одно из ключевых положений закона расширяет полномочия президента США в торговой сфере. Он получает право вводить пошлины в размере до 100% в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа, включая Китай и Индию. Предполагается, что такая мера должна усилить экономическое давление на Москву за счёт сокращения экспортных доходов России.

Именно этот пункт стал предметом наиболее острых споров в Конгрессе. Часть демократов выступила против законопроекта, опасаясь расширения полномочий президента в вопросах внешней торговли. Вместе с тем документ всё же получил двухпартийную поддержку и был принят большинством голосов.

В поддержку законопроекта ранее выступал президент Украины Владимир Зеленский, призывавший американских законодателей усилить санкционное давление на Россию. По мнению сторонников документа, дополнительные ограничения должны повысить экономическую цену продолжения войны.

Законопроект носит имя сенатора-республиканца Линдси Грэма, который был одним из его главных инициаторов и скончался в июле 2026 года. После его смерти рассмотрение документа получило дополнительную поддержку в Конгрессе.

После подписания президентом закон вступит в силу, однако применение части предусмотренных мер будет зависеть от решений администрации США и механизма их реализации.