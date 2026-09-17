Нью-Дели заявляет, что будет и впредь закупать нефть из различных источников.

Индия предупредила США, что новые меры по введению пошлин на закупку российской нефти могут негативно повлиять на двусторонние отношения. Об этом сообщило местное министерство иностранных дел, пишет Reuters.

Заявление из Нью-Дели прозвучало после того, как Палата представителей США приняла законопроект о широких санкциях и пошлинах, направленный на усиление экономического давления на Россию в связи с её полномасштабным вторжением в Украину.

Законопроект, который в настоящее время направлен президенту США Дональду Трампу на подпись, предоставляет ему полномочия вводить жесткие пошлины в размере до 100% в отношении Китая, Индии и других стран с целью уменьшения их зависимости от российских энергоносителей.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что Нью-Дели будет продолжать закупать ресурсы у различных поставщиков с учетом рыночной конъюнктуры и примет все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов.

Зависимость Индии от российской нефти

Индия – третий по величине импортер нефти в мире и один из крупнейших покупателей нефти из РФ. Нью-Дели неоднократно сопротивлялось требованиям сократить объемы торговли нефтью с Россией, подчеркивая, что многочисленное население и экономика страны нуждаются в безопасных, доступных и надежных поставках энергоресурсов.

По информации источников, индийские нефтеперерабатывающие компании уже заключили контракты на поставки нефти на сентябрь и октябрь, в том числе и российской. Местные нефтепереработчики заявляют, что цены на нефть резко вырастут, если Трамп решит ввести новые пошлины.

Аналитики считают, что вероятность введения новых пошлин США на индийский экспорт может осложнить текущие торговые переговоры между Индией и США. Пошлины также могут потенциально отсрочить заключение торгового соглашения или подтолкнуть Нью-Дели к подписанию крайне неравноправного договора.

Поставки из России составили более половины индийского импорта нефти. Ранее в январе индийские нефтеперерабатывающие компании начали сокращать импорт российской нефти, чтобы избежать повышенных пошлин США, пока Нью-Дели ведет переговоры с Вашингтоном о торговом соглашении. В то же время перебои с поставками нефти с Ближнего Востока, вызванные войной с Ираном, вынудили производителей продолжить закупки российского сырья.

В начале сентября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что прекращение войны России против Украины не зависит от того, будет ли кто-то покупать российские энергоносители или нет.