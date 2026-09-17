В ночь на четверг беспилотники атаковали сразу несколько объектов на территории России. По сообщениям украинских и российских источников, пожары возникли на военном аэродроме в Ростове-на-Дону и на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле.

В ночь на четверг Украина нанесла удар беспилотниками по нескольким объектам на территории России. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на российское независимое издание Astra и украинские мониторинговые каналы.

Одной из целей, по имеющимся данным, стал военный аэродром «Ростов-на-Дону-Центральный». Ночью в городе была объявлена воздушная тревога, после чего местные жители начали публиковать в социальных сетях фотографии и видеозаписи крупного пожара.

Судя по опубликованным материалам, один из очагов возгорания находится в районе стоянки самолётов на территории аэродрома. Официальной информации о возможном ущербе или пострадавших на момент публикации не поступало.

Одновременно беспилотники атаковали Ярославль. По сообщениям источников, удар пришёлся по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС», где после атаки вспыхнул крупный пожар.

Военные аэродромы и объекты нефтяной инфраструктуры регулярно становятся целями ударов беспилотников. Такие атаки способны временно нарушать работу предприятий и требуют привлечения дополнительных сил для ликвидации последствий.

На данный момент информация о произошедшем основана на сообщениях СМИ, мониторинговых ресурсов и опубликованных очевидцами материалах. Независимого подтверждения масштабов повреждений пока нет.

По мере появления официальных данных информация о последствиях атак может быть уточнена.