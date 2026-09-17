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ООН едва не лишила США права голоса: Вашингтон перевел $725 млн 0 163

В мире
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вашингтон перечислил Организации Объединенных Наций сотни миллионов долларов накопившихся взносов.

ChatGPT

Вашингтон перечислил Организации Объединенных Наций сотни миллионов долларов накопившихся взносов. Платеж позволил США избежать ситуации, при которой страна могла лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. Однако американский долг перед организацией по-прежнему исчисляется миллиардами долларов.

Администрация президента США Дональда Трампа перечислила ООН $725 млн в счет задолженности перед регулярным бюджетом организации, сообщил представитель ООН Фархан Хак.

Кроме того, несколькими днями ранее Вашингтон заплатил еще $102 млн на финансирование миротворческих операций. Таким образом, общая сумма последних перечислений составила $827 млн.

Платежи были сделаны незадолго до очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Почему США могли потерять голос

Причина заключается в статье 19 Устава ООН. Она предусматривает, что государство — член организации может лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее, если его задолженность по взносам достигнет или превысит сумму платежей, причитавшихся с него за два предыдущих полных года.

Исключение возможно, если Генассамблея признает, что задолженность возникла по независящим от государства причинам.

Из-за накопившихся долгов Вашингтон приближался к этому порогу.

После поступления денег представитель ООН сообщил, что США больше не находятся под угрозой применения статьи 19 в 2027 году.

Но долг никуда не исчез

Перечисленные $725 млн погасили лишь часть американской задолженности.

По данным ООН, после платежа США все еще должны около $1,312 млрд только регулярному бюджету организации. Кроме того, существует отдельная задолженность по финансированию миротворческих операций.

Еще весной в ООН оценивали совокупные обязательства США перед организацией более чем в $4 млрд, хотя Вашингтон оспаривал часть этой суммы.

США остаются крупнейшим плательщиком регулярного бюджета ООН. Второе место занимает Китай, который 1 сентября перечислил организации $641,4 млн.

Трамп требует реформ

Администрация Дональда Трампа неоднократно критиковала ООН и сокращала добровольное финансирование ряда ее структур. Американские власти также связывали дальнейшие платежи с проведением реформ внутри организации.

Для самой ООН поступление американских денег имеет большое значение. Организация переживает серьезный кризис ликвидности и проводит масштабную программу экономии и реформ UN80.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш ранее предупреждал, что хронические задержки взносов государствами создают угрозу нормальной работе организации.

Получается парадоксальная ситуация: Вашингтон продолжает требовать от ООН сокращения расходов и реформ, но одновременно вынужден погашать задолженность, чтобы самому не приблизиться к санкции, предусмотренной Уставом организации.

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#США #ООН #Дональд Трамп #финансы #реформы #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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