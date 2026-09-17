Вашингтон перечислил Организации Объединенных Наций сотни миллионов долларов накопившихся взносов. Платеж позволил США избежать ситуации, при которой страна могла лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. Однако американский долг перед организацией по-прежнему исчисляется миллиардами долларов.

Администрация президента США Дональда Трампа перечислила ООН $725 млн в счет задолженности перед регулярным бюджетом организации, сообщил представитель ООН Фархан Хак.

Кроме того, несколькими днями ранее Вашингтон заплатил еще $102 млн на финансирование миротворческих операций. Таким образом, общая сумма последних перечислений составила $827 млн.

Платежи были сделаны незадолго до очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Почему США могли потерять голос

Причина заключается в статье 19 Устава ООН. Она предусматривает, что государство — член организации может лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее, если его задолженность по взносам достигнет или превысит сумму платежей, причитавшихся с него за два предыдущих полных года.

Исключение возможно, если Генассамблея признает, что задолженность возникла по независящим от государства причинам.

Из-за накопившихся долгов Вашингтон приближался к этому порогу.

После поступления денег представитель ООН сообщил, что США больше не находятся под угрозой применения статьи 19 в 2027 году.

Но долг никуда не исчез

Перечисленные $725 млн погасили лишь часть американской задолженности.

По данным ООН, после платежа США все еще должны около $1,312 млрд только регулярному бюджету организации. Кроме того, существует отдельная задолженность по финансированию миротворческих операций.

Еще весной в ООН оценивали совокупные обязательства США перед организацией более чем в $4 млрд, хотя Вашингтон оспаривал часть этой суммы.

США остаются крупнейшим плательщиком регулярного бюджета ООН. Второе место занимает Китай, который 1 сентября перечислил организации $641,4 млн.

Трамп требует реформ

Администрация Дональда Трампа неоднократно критиковала ООН и сокращала добровольное финансирование ряда ее структур. Американские власти также связывали дальнейшие платежи с проведением реформ внутри организации.

Для самой ООН поступление американских денег имеет большое значение. Организация переживает серьезный кризис ликвидности и проводит масштабную программу экономии и реформ UN80.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш ранее предупреждал, что хронические задержки взносов государствами создают угрозу нормальной работе организации.

Получается парадоксальная ситуация: Вашингтон продолжает требовать от ООН сокращения расходов и реформ, но одновременно вынужден погашать задолженность, чтобы самому не приблизиться к санкции, предусмотренной Уставом организации.