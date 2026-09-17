Премьер-министр и глава МВД Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что иностранцы, долговременно живущие в королевстве, должны уезжать умирать на родину. Об этом сообщила газета The Nation.

По его словам, в Таиланде нельзя «просто так» создавать религиозные учреждения и общины. «Недавно я узнал о запросе на строительство частного кладбища — это уже переходит все границы», — отметил политик.

Чанвиракун подчеркнул, что иностранцам стоит быть благодарными за то, что им разрешено приезжать в Таиланд и честно зарабатывать на жизнь. «Если вы собираетесь умирать, то езжайте и умирайте у себя дома, здесь вам умирать незачем и не пытайтесь нами пользоваться», — подчеркнул премьер.

Политик признал, что туризм привлекает в Таиланд инвестиции, но это не даёт никому право вести незаконную деятельность. По его словам, речь идёт о выходцах из стран Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки.

Большинство жителей Таиланда — буддисты. По традициям этой религии, мёртвых принято кремировать, поэтому в королевстве очень мало кладбищ. Большинство из существующих мест захоронения в стране — мусульманские и китайские.