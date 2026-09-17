Президент Сербии Александар Вучич резко отреагировал на приговор бывшим руководителям Армии освобождения Косово (АОК), вынесенный Специализированными палатами Косово в Гааге. Сербский лидер заявил о «лицемерии» и «двойных стандартах» международного сообщества. Между тем сам вердикт оказался весьма суровым: двое подсудимых получили по 25 лет заключения.

Специализированные палаты Косово 16 сентября признали бывшего президента Косово Хашима Тачи и еще трех бывших высокопоставленных руководителей АОК виновными в совершении военных преступлений во время конфликта 1998–1999 годов.

Хашим Тачи и Якуп Красничи получили по 25 лет лишения свободы, Кадри Весели — 18 лет, Реджеп Селими — 13 лет. В сроки будет зачтено время, уже проведенное ими под стражей.

В чем их признали виновными

Суд установил уголовную ответственность всех четырех подсудимых за ряд военных преступлений.

Согласно официальному сообщению Специализированных палат, речь идет о незаконном или произвольном содержании под стражей 385 человек, жестоком обращении с 49, пытках 303 человек и убийствах 96 человек.

Суд пришел к выводу, что жертвами становились люди, которых считали противниками политических или военных целей АОК. Среди них были косовские албанцы, связанные с конкурирующими политическими и военными силами, люди, которых подозревали в сотрудничестве с югославскими или сербскими властями, а также представители этнических меньшинств, в том числе сербы и рома.

При этом подсудимых оправдали по обвинениям в преступлениях против человечности. Судьи решили, что обвинению не удалось доказать вне разумных сомнений наличие широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население. По некоторым отдельным эпизодам военных преступлений также были вынесены оправдательные решения.

Что сказал Вучич

Президент Сербии Александар Вучич назвал вынесенный приговор свидетельством «лицемерия» и «двойных стандартов».

По его словам, отношение к событиям войны в Косово остается неравным: сербов, как утверждает Вучич, продолжают представлять преступниками, тогда как представителей другой стороны — борцами за свободу и героями.

«Если мы не будем помнить своих жертв, их никогда никто не вспомнит», — заявил президент Сербии.

Вучич также выразил удивление реакцией международного сообщества на прославление АОК и ее бывших руководителей после вынесения обвинительного приговора. Это является позицией сербского президента, а не выводом суда.

Почему суд находится в Гааге

Специализированные палаты Косово были созданы в 2015 году. Формально они являются частью судебной системы Косово, однако располагаются в Нидерландах и работают с международными судьями и прокурорами.

Дело против Тачи, Весели, Селими и Красничи рассматривалось несколько лет. Суд получил показания примерно 270 свидетелей, принял в качестве доказательств 5467 материалов, а стенограмма процесса разрослась почти до 29,3 тысячи страниц.)

Все четверо находились под стражей с ноября 2020 года. Тачи, занимавший пост президента Косово, тогда ушел в отставку после подтверждения обвинительного заключения. Он и остальные обвиняемые отрицали предъявленные им обвинения.

В Косово вердикт вызвал совершенно другую реакцию

Отношение к процессу в Сербии и Косово заметно различается.

В Косово многие до сих пор воспринимают АОК прежде всего как движение, боровшееся за независимость от Сербии. Перед оглашением решения тысячи людей вышли в Приштине на акцию поддержки Тачи и других подсудимых.

После оглашения приговора решение также вызвало резкую критику со стороны части косовских политиков и сторонников бывших командиров АОК.

Сам суд специально подчеркнул принципиальное различие: процесс касался индивидуальной уголовной ответственности четырех подсудимых, а не оценки АОК в целом или законности борьбы Косово за независимость. Аналогичную позицию после оглашения решения высказала специализированный прокурор Кимберли Уэст, заявившая, что дело касалось действий конкретных людей.

Приговор стал одним из наиболее значимых судебных решений, связанных с войной в Косово: бывший президент Косово и трое других влиятельных руководителей АОК получили сроки от 13 до 25 лет за военные преступления.

Одновременно вердикт вновь продемонстрировал, насколько противоположным остается восприятие войны 1998–1999 годов в Сербии и Косово. Для Вучича решение стало поводом вновь говорить о «двойных стандартах» международного сообщества; в Косово же многие сторонники бывших лидеров АОК считают сам процесс несправедливым. Суд, со своей стороны, подчеркивает, что рассматривал ответственность конкретных подсудимых за конкретные преступления, а не давал политическую или историческую оценку борьбе Косово за независимость.