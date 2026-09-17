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Рэкет возрождается. Но где?! Вы удивитесь! 0 432

В мире
Дата публикации: 17.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: "Откупаются" от рэкетиров

Иллюстративный снимок: откупаются от рэкетиров

ФОТО: Unsplash

Часто вербуют несовершеннолетних или молодых правонарушителей.

В регионах Германии набирает силу волна рэкета, пишет информагентство dpa со ссылкой на полицию и прокуратуру, приводя в пример серию взрывов мелких лавок во Франкфурте-на-Майне (на фото) и Оффенбахе. В полиции и прокуратуре заявили, что речь идет о так называемом "насилии как услуге" (Violence as a Service), то есть рэкете: бандиты шантажируют владельцев бизнеса и, если те им не платят, воплощают угрозы в жизнь. По одному из дел задержан 21-летний подозреваемый.

"Они часто вербуют несовершеннолетних или молодых правонарушителей, которые затем за оплату угрожают, совершают нападения или убийства", - заявили в Федеральном ведомстве по уголовным делам. Там отметили, что вербовка нередко идет через онлайн-платформы или мессенджеры, чаще всего у исполнителей заказывают взрывы, - пишет Deutsche Welle.

По данным dpa, новая волна рэкета особо сильна в землях Гессен, Северный Рейн - Вестфалия, Бавария, а также в Берлине. Ведомство по уголовным делам земли Гессен заявило о "новом измерении" организованной преступности - сейчас рассматриваются несколько десятков дел по подозрению в рэкете. Волна таких преступлений началась в 2024-м и особо усилилась в 2025 году.

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#молодежь #преступность #насилие #Германия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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