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РФ привлекла 25 тысяч северокорейцев для сборки БПЛА 3 536

В мире
Дата публикации: 17.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: корейцы на улице

По данным MSMT, на производстве беспилотников в России работают до 25 тысяч рабочих из Северной Кореи, зарабатывая в разы больше, чем им заплатили бы в Китае. Эти доходы КНДР направляет на разработку оружия.

Россия все активнее привлекает рабочих из КНДР к производству военных беспилотников для их использования в войне против Украины, игнорируя при этом международные санкции, отмечает Многосторонняя группа мониторинга санкций (MSMT), созданная США, Германией, Южной Кореей, Японией и другими странами. Такое сотрудничество обеспечивает Пхеньяну важный источник дохода для финансирования противозаконных программ разработки вооружений, говорится в опубликованном 16 сентября отчете MSMT.

На производстве БПЛА в России работают до 25 тысяч северокорейцев

По этим данным, в российском секторе по производству беспилотников, в том числе на предприятиях в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, работают до 25 000 граждан Северной Кореи. Чтобы обойти санкции, северокорейские рабочие въезжают в РФ под видом студентов, а их средний годовой заработок составляет в пересчете 7500 долларов, указывается в отчете.

По оценке MSMT, эта сумма в пять раз превышает доход, который северокорейцы могли бы получать в Китае, что делает РФ все более привлекательным для них направлением. В конце 2025 года в Китае работало от 20 до 70 тысяч северокорейских рабочих, в России - от 15 до 30 тысяч, отмечается далее.

Пхеньян направляет заработанные средства на разработку оружия

Бо́льшую часть заработанных средств изымают власти КНДР, а в некоторых случаях сумма изъятых денег превышала фактический заработок этих людей, пишут авторы отчета. Тем самым северокорейские специалисты, работающие за рубежом, в прошлом году принесли режиму Ким Чен Ына до 800 млн долларов дохода. Эти средства обеспечили финансирование ядерных и ракетных программ, которые КНДР разрабатывает в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, указывает MSMT.

Эти данные демонстрируют, как военное сотрудничество России и Северной Кореи выходит за рамки поставок вооружений и отправки войск и охватывает сферу трудовых ресурсов и промышленного производства, говорится в докладе.

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#оружие #санкции #Северная Корея #трудовая миграция #беспилотники #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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