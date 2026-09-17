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США заблокировали поездку Махмуда Аббаса на Генассамблею ООН 1 270

В мире
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Махмуд Аббас
ФОТО: twitter

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас не сможет лично принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. США отказали ему во въездной визе, объяснив решение политикой в отношении Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации.

Соединённые Штаты отказали президенту Палестинской администрации Махмуду Аббасу в выдаче въездной визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом агентству AFP сообщил информированный источник.

Позже Государственный департамент США подтвердил, что визы не будут выдаваться членам Организации освобождения Палестины (ООП) и должностным лицам Палестинской администрации. В заявлении Аббас не упоминался по имени, однако источник AFP уточнил, что принятое решение распространяется и на него.

В Вашингтоне заявили, что причиной отказа стали невыполненные, по мнению американской стороны, обязательства Палестинской администрации и ООП. В частности, Госдепартамент обвинил их в отсутствии необходимых реформ и действиях, которые, как утверждают США, подрывают перспективы мирного урегулирования.

Американские власти также заявили, что Палестинская администрация и ООП используют международные организации, включая Международный уголовный суд и Международный суд ООН, для интернационализации конфликта и пытаются добиваться одностороннего признания, минуя переговорный процесс. Кроме того, в заявлении содержатся обвинения в продолжении выплат лицам, которых США называют террористами, и в прославлении террористических актов в публичных заявлениях и школьных учебниках.

Речь идёт не о первом подобном решении. В прошлом году администрация президента Дональда Трампа также не выдала Аббасу визу, из-за чего он не смог лично выступить на Генеральной Ассамблее и обратился к её участникам по видеосвязи.

Как и год назад, отказ означает, что палестинский лидер не сможет присутствовать на одной из главных международных дипломатических площадок лично. При этом сама работа Генеральной Ассамблеи ООН продолжится в обычном режиме.

Пока власти Палестинской администрации публично не сообщили, каким образом Аббас намерен участвовать в заседании в этом году.

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#США #ООН #дипломатия #Палестина #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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