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Стало известно сколькими истребителями Германия усилит выборы в Латвии 0 43

В мире
Дата публикации: 17.09.2026
LETA
Изображение к статье: Истребитель Еврофайтер

Военно-воздушные силы Германии разместят на военном аэродроме в Лиелварде четыре истребителя Eurofighter примерно на неделю, в период проведения выборов в Сейм. Об этом сообщило Министерство обороны Германии.

В заявлении ведомства говорится, что правительство Латвии обратилось к союзникам по НАТО с просьбой усилить защиту воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов. Поводом стали неоднократные нарушения воздушного пространства стран Балтии беспилотниками, зафиксированные в последние недели и месяцы.

Вместе с истребителями в Латвию прибудут военнослужащие Бундесвера и другие специалисты, которые будут участвовать в наблюдении за воздушным пространством НАТО. Их работа пройдет в рамках усиленного патрулирования воздушного пространства — одной из составляющих интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве обороны Латвии, размещение немецких истребителей направлено на укрепление защиты воздушного пространства страны, в том числе во время выборов в 15-й Сейм.

Дополнительную поддержку Латвии окажут также военно-воздушные силы Италии и Турции.

По информации латвийского оборонного ведомства, привлечение союзных истребителей осуществляется по инициативе министра обороны. Латвия обратилась к партнерам по НАТО с просьбой усилить защиту воздушного пространства и возможности реагирования на потенциальные угрозы в период выборов.

Четыре немецких Eurofighter будут находиться в Латвии временно и выполнять задачи в рамках миссии НАТО по усиленному патрулированию воздушного пространства.

Италия, чей контингент сейчас возглавляет миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии с авиабазы Шяуляй в Литве, также откликнулась на просьбу Латвии и возьмет на себя дополнительные обязательства по обеспечению воздушной безопасности страны.

К усилению защиты латвийского воздушного пространства присоединятся и истребители ВВС Турции, размещенные на авиабазе Эмари в Эстонии. Наряду с выполнением основных задач миссии НАТО они будут обеспечивать дополнительную поддержку Латвии. В настоящее время турецкие ВВС используют на базе Эмари истребители F-16.

В Министерстве обороны Латвии отмечают, что размещение немецких самолетов позволит одновременно проверить способность НАТО оперативно перебрасывать и принимать силы союзников, а также готовность военной базы Национальных вооруженных сил в Лиелварде обеспечивать прием и поддержку союзной авиации.

Как сообщалось ранее, в последние месяцы беспилотники неоднократно вторгались в воздушное пространство стран Балтии. Эти инциденты связаны с ситуацией в сфере безопасности, возникшей вследствие войны России против Украины, и свидетельствуют о необходимости дальнейшего укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО, включая Латвию.

Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство Латвии и поддерживают готовность реагировать на возможные угрозы.

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#НАТО #Италия #Латвия #беспилотники #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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