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Трамп пригрозил Европе 7 3904

В мире
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал идею возможного предоставления Канаде статуса ассоциированного члена Евросоюза и заявил, что Вашингтон может ответить новыми торговыми ограничениями. Хотя такого формата сотрудничества в ЕС пока не существует, сама инициатива уже вызвала жёсткую реакцию Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут ввести дополнительные таможенные пошлины против Европейского союза, если Брюссель решит предоставить Канаде статус ассоциированного члена ЕС.

Поводом для заявления стали слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая допустила, что Канада могла бы стать первым государством с подобным статусом. При этом в действующих договорах Евросоюза такой формат сотрудничества пока не предусмотрен.

По словам Трампа, если подобные действия будут носить «враждебный» характер по отношению к США, Вашингтон ответит «очень жёсткими тарифами» против Европы. Он также не исключил прекращения торговли с ЕС в отдельных секторах.

Это означает, что торговые разногласия между США и Европой могут получить новый повод для обострения, даже несмотря на то, что речь пока идёт лишь об идее, а не о принятом решении.

Трамп также назвал возможное сближение Канады с Евросоюзом «смехотворным» и вновь раскритиковал Канаду как торгового партнёра.

В свою очередь премьер-министр Канады Марк Карни положительно оценил предложение о формировании в будущем «гораздо более прочного и амбициозного союза» с ЕС. В официальном заявлении его канцелярии термин «ассоциированное членство» при этом не использовался.

Важно учитывать, что никакого механизма ассоциированного членства в Европейском союзе сейчас не существует. Пока речь идёт лишь о политическом обсуждении возможной новой формы сотрудничества.

Карни ранее заявлял, что Оттава стремится выстроить с Евросоюзом уникальное партнёрство. Такой курс связан в том числе с ухудшением торговых отношений между Канадой и США во время второго президентского срока Дональда Трампа. Сегодня Евросоюз остаётся вторым по величине торговым партнёром Канады после Соединённых Штатов.

Пока заявления сторон не означают немедленных изменений в отношениях между ЕС и Канадой, однако они показывают, что тема будущего сотрудничества уже становится частью более широкого торгового противостояния между Вашингтоном и Брюсселем.

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#США #Дональд Трамп #торговля #Канада #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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