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Учителя Эстонии объявили забастовку. Какой зарплаты добиваются они? 0 329

В мире
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пустая школа
ФОТО: LETA

Союз работников образования Эстонии (EHL) проведет 22 сентября общеэстонскую одночасовую предупредительную забастовку с требованием к правительству выполнить данные учителям обещания по повышению зарплат.

В рамках предупредительной забастовки учителя на один час прервут выполнение своих рабочих обязанностей. В учреждениях дошкольного образования акция пройдет с 8:00 до 9:00, а в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях – с 9:00 до 10:00.

Проводя предупредительную забастовку, Союз работников образования Эстонии требует, чтобы в 2027 году минимальная ставка заработной платы учителей общеобразовательных и профессиональных школ составляла не менее 2312 евро, то есть находилась на уровне прогнозируемой средней зарплаты по стране, а зарплата воспитателей детских садов – не менее 90% от этой суммы, то есть 2081 евро.

Председатель EHL и руководитель забастовки Реэмо Волтри подчеркнул, что правящие партии уже много лет обещают поднять зарплату учителей к 2027 году до 120 процентов от средней по стране. В соглашении о прекращении забастовки 2024 года государство также взяло на себя обязательство двигаться к этой цели.

«В реальности за последние годы зарплата учителей по сравнению со средней по стране, наоборот, снизилась на шесть процентных пунктов, и на последних переговорах по зарплате мы не получили уверенности в том, что в следующем году она вырастет», – сказал Волтри.

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#Эстония #образование #зарплата #учителя #забастовка #переговоры #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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