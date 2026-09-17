Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова находится в больнице. 79-летнюю специалистку госпитализировали спустя десять дней после предыдущей выписки.

Состояние Тарасовой ухудшилось в начале недели. Сейчас оно стабильно, однако о выписке пока речи не идет. Повторную госпитализацию подтвердил и племянник тренера Алексей Тарасов.

В начале сентября Тарасова проходила плановое обследование. 7 сентября ее племянник сообщал, что она завершила его и вернулась домой.

Весной 2026 года Тарасова уже попадала в реанимацию. Тогда в Федерации фигурного катания на коньках России сообщали, что причиной стала сильная простуда. 20 апреля тренера выписали из больницы.

Тарасова — одна из самых известных фигур в истории фигурного катания. Среди ее учеников олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2008 году ее включили в Зал славы мирового фигурного катания.