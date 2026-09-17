Таллиннский окружной суд временно приостановил действие разрешений на отстрел проблемных бурых медведей, выданных Департаментом окружающей среды. Решение будет действовать до рассмотрения жалобы природоохранной организации.

Таллиннский окружной суд временно запретил отстрел проблемных бурых медведей, действие разрешений на который ранее было частично восстановлено судом первой инстанции. Ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет рассмотрена частная жалоба некоммерческой организации «Крупные хищники Эстонии».

Таким образом, охота на животных, подпадающих под оспариваемые специальные разрешения, пока вновь остановлена.

В Департаменте окружающей среды считают, что выдача специальных разрешений была оправданной. По словам руководителя отдела охотничьего хозяйства и водных биоресурсов Танеля Тюрна, такие меры необходимы в случаях, когда медведи представляют угрозу людям или неоднократно причиняют ущерб.

По данным ведомства, численность бурых медведей в Эстонии продолжает расти с 2013 года и сейчас оценивается примерно в 1100 особей. Одновременно всё чаще возникают случаи выхода животных к населённым пунктам и конфликтов с людьми.

Именно поэтому весной этого года были изменены правила охоты. С апреля сезонная охота на медведей отменена, а отстрел возможен только по специальному разрешению Департамента окружающей среды. Такие разрешения могут выдаваться в течение всего года, но исключительно после индивидуальной оценки каждого случая.

Важно отметить, что речь не идёт о массовом регулировании численности медведей. Спецразрешения выдаются только для предотвращения повторного ущерба или устранения угрозы безопасности людей.

Этой осенью департамент разрешил отстрел 30 проблемных медведей. До вынесения нынешнего судебного решения охотники успели добыть 10 животных.

Ведомство не согласно с решением суда и намерено добиваться сохранения действия специальных разрешений. При этом в департаменте подчёркивают, что нынешнее постановление не исключает возможности выдачи новых разрешений в будущем, если для этого будут достаточные основания.

Если животное представляет непосредственную опасность для людей или дорожного движения, необходимо звонить по номеру экстренной помощи 112.