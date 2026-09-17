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В Ростове-на-Дону при ударе дронов пострадал военный аэродром 0 119

В мире
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ночь на четверг Украина нанесла удары беспилотниками по военному аэродрому в Ростове-на-Дону

В ночь на четверг Украина нанесла удары беспилотниками по военному аэродрому в Ростове-на-Дону и Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщают российское независимое интернет-издание Astra и украинские каналы, отслеживающие ход войны.

Ночью в Ростове-на-Дону была объявлена воздушная тревога, после чего местные жители начали публиковать в интернете фотографии масштабного пожара.

Судя по имеющимся данным, пожар возник на территории военного аэродрома «Ростов-на-Дону — Центральный». Один из очагов возгорания находился в районе стоянки самолетов.

Позднее Генеральный штаб Украины сообщил, что в результате удара были повреждены два транспортных самолета — Ан-26 и Ан-12, а также три вертолета.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, заявил, что в результате атаки также пострадала электросетевая подстанция, из-за чего в четырех районах города было нарушено электроснабжение. По его словам, пострадавших среди людей нет.

В ту же ночь беспилотники атаковали Ярославль. Удар пришелся по местному нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС», где начался крупный пожар.

Генштаб Украины сообщил, что на предприятии была повреждена установка первичной переработки нефти.

«Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другую продукцию, в том числе используемую для обеспечения потребностей российской армии.

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#пожар #дроны
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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