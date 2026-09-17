Россия уже не впервые угрожает Польше ядерным оружием. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, реагируя на угрозы помощника кремлевского диктатора Николая Патрушева.

"Это сфера (ядерное оружие, – УНИАН), в которой Россия имеет преимущество. Но, как показал пример Украины, ей сложно использовать это преимущество. Если бы Россия могла завершить эту войну ядерным шантажом, она бы уже это сделала", – сказал Сикорский.

Он добавил, что российские генералы "уже 20 лет угрожают ядерной войной" Польше, а "кремлевские пропагандисты делают это непрерывно". Также он подчеркнул, что в Кремле должны понимать, на что они пойдут в случае объявления войны Варшаве.

"Советские товарищи, а теперь россияне, должны осознавать соотношение сил. Они также должны понимать, чем рискуют, когда угрожают нам", – добавил Сикорский.

Обмен угрозами между РФ и Польшей

Напомним, 11 сентября кремлевский диктатор Путин выступил с рядом угроз в адрес Украины и Запада. В частности, он заявил, что ввод европейских войск на территорию Украины якобы будет означать войну Европы с Россией.

В ответ на это Сикорский заявил, что Украина сама должна решать, какие войска могут находиться на ее территории. Также на фоне заявления Путина Сикорский призвал НАТО усилить военные учения в Калининградской области, чтобы российские власти "не знали, чего ожидать".

Позже Патрушев заявил, что Россия якобы может применить против Польши "весь арсенал" своих сил и средств в случае прямой войны. Также он заявил, что в таком случае польская государственность "прекратит своё существование через два-три дня".