Еврокомиссия собирается предложить странам ЕС запретить детям младше 13 лет пользоваться социальными сетями. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Ограничение может коснуться TikTok и Instagram. Для подростков 13–14 лет планируют создать специальные «мини-аккаунты» с родительским контролем. Они должны ограничивать общение с незнакомцами и время, проведённое перед экраном. Более самостоятельный доступ к соцсетям может появиться с 15 лет.

В предварительном тексте инициативы говорится, что правила могут распространиться не только на соцсети, но и на видеохостинги, онлайн-игры и чатботы с искусственным интеллектом. Образовательные сервисы не ограничат. Для родителей и опекунов предусмотрят специальные функции контроля.

Фон дер Ляйен также заявила, что свободный доступ детей к интернету с раннего возраста может быть связан с бессонницей, тревожностью и суицидальными мыслями. По её словам, детям необходимо время для взросления и общения вне цифровой среды.

«Нашим детям нужно время, чтобы повзрослеть. Чтобы расти вместе с другими. Чтобы столкнуться со всеми эмоциями и выборами, которые сопутствуют реальной жизни. Им даже нужно время, чтобы заскучать», — отметила фон дер Ляйен в Европарламенте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил установить общеевропейский запрет на соцсети для детей младше 15 лет. В Австралии аналогичное ограничение уже действует для пользователей младше 16 лет, а в Великобритании оно должно вступить в силу весной 2027 года.