У Литвы появилось неожиданное определение на международной технологической карте — «фотонная сверхдержава». Именно так, по словам главы литовского МИД Кястутиса Будриса, страну назвал госсекретарь США Марко Рубио во время подписания в Вашингтоне соглашения о сотрудничестве в области критически важных минералов.

«Уже сейчас мы занимаем огромную долю рынка США с фемтосекундными лазерами и можем значительно ее расширить. Сегодня госсекретарь Рубио назвал Литву "фотонной сверхдержавой". Мы могли бы и должны ею быть», — заявил Будрис в видеокомментарии, распространенном Министерством иностранных дел Литвы.

По мнению министра, лазерные технологии могут стать одним из ключевых направлений долгосрочного экономического и технологического сотрудничества Литвы с США.

Критически важные минералы и новые инвестиции

Будрис и Рубио подписали двустороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.

Как сообщает МИД Литвы, документ предусматривает укрепление сотрудничества в обеспечении безопасных и диверсифицированных поставок критически важного сырья, привлечение инвестиций в его добычу и переработку, повышение устойчивости цепочек поставок и снижение стратегической зависимости.

Литва намерена использовать свои возможности в высокотехнологичном производстве, передовых технологиях, переработке критически важных материалов и логистике.

Еще одним перспективным направлением Будрис назвал строительство и развитие центров обработки данных в Литве с привлечением американских инвестиций.

Отдельно министр упомянул Клайпедский порт, где запланировано масштабное развитие южной части, а также биотехнологии и применение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

«Связать нас на поколения вперед»

Будрис выразил надежду, что первые конкретные результаты нового сотрудничества появятся уже в ближайшее время.

По его словам, соглашение должно создать более прочную основу отношений между Литвой и США и связать две страны экономическими интересами «на поколения вперед».

Глава литовского МИД подчеркнул, что речь идет не только о традиционном сотрудничестве в области безопасности, но и об экономической безопасности, технологиях будущего и создании надежных цепочек поставок между партнерами.

Будрис также напомнил о последствиях введенного Китаем экспортного контроля и отметил значение надежных поставок критически важных минералов для полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслей.

По оценке МИД Литвы, соглашение может открыть дополнительные возможности для привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности страны и снижения геополитических рисков.

Аналогичные соглашения с США уже заключили Польша, Великобритания, Австралия, Япония, Малайзия и ряд других государств. В апреле соответствующий меморандум с Соединенными Штатами подписал и Европейский союз.