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У Литвы появилось неожиданное определение на международной технологической карте — «фотонная сверхдержава». Именно так, по словам главы литовского МИД Кястутиса Будриса, страну назвал госсекретарь США Марко Рубио во время подписания в Вашингтоне соглашения о сотрудничестве в области критически важных минералов.
«Уже сейчас мы занимаем огромную долю рынка США с фемтосекундными лазерами и можем значительно ее расширить. Сегодня госсекретарь Рубио назвал Литву "фотонной сверхдержавой". Мы могли бы и должны ею быть», — заявил Будрис в видеокомментарии, распространенном Министерством иностранных дел Литвы.
По мнению министра, лазерные технологии могут стать одним из ключевых направлений долгосрочного экономического и технологического сотрудничества Литвы с США.
Критически важные минералы и новые инвестиции
Будрис и Рубио подписали двустороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.
Как сообщает МИД Литвы, документ предусматривает укрепление сотрудничества в обеспечении безопасных и диверсифицированных поставок критически важного сырья, привлечение инвестиций в его добычу и переработку, повышение устойчивости цепочек поставок и снижение стратегической зависимости.
Литва намерена использовать свои возможности в высокотехнологичном производстве, передовых технологиях, переработке критически важных материалов и логистике.
Еще одним перспективным направлением Будрис назвал строительство и развитие центров обработки данных в Литве с привлечением американских инвестиций.
Отдельно министр упомянул Клайпедский порт, где запланировано масштабное развитие южной части, а также биотехнологии и применение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.
«Связать нас на поколения вперед»
Будрис выразил надежду, что первые конкретные результаты нового сотрудничества появятся уже в ближайшее время.
По его словам, соглашение должно создать более прочную основу отношений между Литвой и США и связать две страны экономическими интересами «на поколения вперед».
Глава литовского МИД подчеркнул, что речь идет не только о традиционном сотрудничестве в области безопасности, но и об экономической безопасности, технологиях будущего и создании надежных цепочек поставок между партнерами.
Будрис также напомнил о последствиях введенного Китаем экспортного контроля и отметил значение надежных поставок критически важных минералов для полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслей.
По оценке МИД Литвы, соглашение может открыть дополнительные возможности для привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности страны и снижения геополитических рисков.
Аналогичные соглашения с США уже заключили Польша, Великобритания, Австралия, Япония, Малайзия и ряд других государств. В апреле соответствующий меморандум с Соединенными Штатами подписал и Европейский союз.
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