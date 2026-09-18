Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вильнюс подготовил план эвакуации. Куда именно? 3 815

В мире
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вильнюс
ФОТО: pixabay

Власти Литвы подготовили подробный план эвакуации населения на случай военной угрозы или серьезного кризиса, предусматривающий в том числе вывоз жителей Вильнюса в Польшу. Об этом сообщает Polskie Radio.

Власти Подляского воеводства в Польше, по информации издания, сейчас готовят регион к возможной роли транзитного коридора для жителей стран Балтии.

Согласно литовскому плану, очередность и маршруты эвакуации будут зависеть от места и масштаба угрозы. При этом вывоз населения должен начаться еще до возникновения непосредственной опасности. «Власти страны год назад представили обновленный план, согласно которому одним из направлений эвакуации из столицы должна стать Польша», — рассказал Polskie Radio представитель Департамента гражданской обороны Вильнюсского городского самоуправления Жигимантас Соловьёвас. По его словам, два других направления ведут на север и запад Литвы.

Соловьёвас подчеркнул, что жители Вильнюса не должны рассчитывать на возможность покинуть город во время обстрела. В случае непосредственной угрозы им необходимо укрыться в убежищах. Он отметил, что одна из задач нового плана — подготовить жителей к тому, что эвакуация должна проходить организованно и контролируемо.

Подляское воеводство Польши, в свою очередь, готовят к приему эвакуируемых жителей стран Балтии. В разработке планов действий на случай чрезвычайных ситуаций участвуют органы местного самоуправления региона. Решение включить Подляское воеводство в систему эвакуации, как отмечает Polskie Radio, связано с продолжающейся войной в Украине и риском её эскалации.

В начале августа The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия может попытаться «проверить решимость НАТО», совершив «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. Среди возможных сценариев издание называло сухопутное вторжение в одну из стран Балтии, пишет The Moscow Times.

×
#НАТО #Литва #Польша #кризис #эвакуация #безопасность #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
4
2
0
2
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: обувь армии США
Изображение к статье: армия США
Изображение к статье: Навроцкий и Туск
Изображение к статье: У Литвы появилось неожиданное определение на международной технологической карте — «фотонная сверхдержава».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рабочие будни
Lifenews
Изображение к статье: Эверест
В мире
Изображение к статье: Европарламент
В мире
1
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
1
Изображение к статье: золото
Бизнес
3
Изображение к статье: Новый вид кошки
В мире животных
Изображение к статье: Рабочие будни
Lifenews
Изображение к статье: Эверест
В мире
Изображение к статье: Европарламент
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео