Отношения Берлина и Вашингтона сильно ухудшились при Дональде Трампе, следует из слов Фридриха Мерца. Но канцлер усматривает в этом и возможность для роста Германии.

Время "безусловной трансатлантической дружбы", вероятно, осталось в прошлом надолго, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), выступая на предвыборном мероприятии "Христианско-демократического союза" (ХДС) в Берлине в четверг, 17 сентября. "Мы наблюдаем по ту сторону Атлантики изменение политических подходов и оценки трансатлантического союза, которое мы, возможно, не могли себе представить", - цитирует слова Мерца агентство dpa.

Это заявление канцлер Германии сделал на фоне ухудшения отношений с президентом США Дональдом Трампом из-за разногласий вокруг войны США и Израиля против Ирана, а также торговых войн, развязанных главой Белого дома, отмечает агентство. В начале второго президентского срока Трамп относился к Мерцу благожелательно, однако после отказа Мерца поддержать США в войне с Ираном отношения между ними ухудшились. Трамп начал критиковать власти Германии, в том числе приписывая Мерцу ложные высказывания.

Ранее в сентябре Трамп поздравил с победой на земельных выборах в Саксонии-Анхальт ультраправую партию "Альтернатива для Германии". Это стало очередным жестом поддержки со стороны Вашингтона немецких правых популистов, что ранее уже вызывало критику в Берлине.

Мерц видит новые возможности для Германии

В то же время напряженность, возникшая в отношениях Европы, в том числе ФРГ, и США, по словам канцлера, дает стране новые возможности, которые не стоит упускать. Германия должна воспользоваться моментом и взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и развитие, заявил Мерц, указав, в частности, на то, что федеральное правительство значительно увеличило расходы на оборону.

Кроме того, Мерц видит признаки экономического восстановления в Германии после продолжавшейся несколько лет стагнации. Он отметил, что, согласно прогнозам, по итогам 2026 года в стране ожидается рост экономики примерно на 1,3 процента. "Мы вышли из этой долины сокращающейся или стагнирующей экономики", - заявил в связи с этим канцлер, добавив, что стране все же по-прежнему необходимы реформы.

Мерц и Трамп все же поговорили по телефону

Позже в тот же день представитель правительства Германии Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius) заявил, что канцлер ФРГ и глава Белого дома провели телефонный разговор, который ранее был отложен Берлином.

По словам Корнелиуса, Мерц в беседе с Трампом затронул темы "следующих шагов по прекращению" войны России против Украины, приветствовал принятие Конгрессом США пакета санкций против РФ, инициированного сенатором Линдси Грэмом, а также обсудил проблемы с судоходством в Ормузском проливе и Красном море, к которым привела война в Иране.

Также канцлер вспомнил о терактах 11 сентября 2001 года, к годовщине которых и был ранее запланирован телефонный разговор двух лидеров. Однако за день до намеченного события Берлин отложил беседу на неопределенный срок без указания причин.

Этому предшествовала похвала от Трампа в адрес немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая одержала убедительную победу на выборах в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт. В Берлине на заявления Трампа отреагировали с раздражением. "Немцы сами способны решать проблему миграции, а также кого мы выбираем", - заявил в связи с этим координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Метин Хакверди (Metin Hakverdi). "Нам не нужны советы Белого дома по этому поводу", - подчеркнул он.