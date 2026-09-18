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Навроцкий и Туск устроили публичную перепалку из-за фразы об «уступке территорий» 1 380

В мире
Дата публикации: 18.09.2026
УНИАН
Изображение к статье: Навроцкий и Туск

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его слова касались исторических событий, после того как премьер Туск призвал удалить пост о потере территорий.

Президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск обменялись заявлениями из-за поста главы государства о потере территорий во время Второй мировой войны.

17 сентября Навроцкий опубликовал в социальной сети X пост, приуроченный к годовщине поражения Польши в начале Второй мировой войны. Тогда западную часть страны оккупировали войска Вермахта, а восточную – Советского Союза.

"Мы – народ, который может потерять территорию, но никогда не потеряет душу; может отдать территорию – но никогда не отдаст свою Родину", – написал Навроцкий.

Туск раскритиковал эти слова президента и призвал его удалить пост.

"Господин президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не собираемся уступать ни одного клочка нашей территории", – заявил премьер.

Навроцкий в ответ подчеркнул, что его слова касались исторических событий.

"Стоит знать: 87 лет назад мы потеряли территорию, но не потеряли Родину", – написал президент.

В то же время Навроцкий посоветовал Туску вместо комментариев в сети обратить внимание на его законопроект о снижении цен на топливо.

"Кстати, вместо того чтобы сидеть в сети и комментировать, советую вам как можно скорее обратить внимание на мой законопроект о снижении цен на топливо – поляки ждут этого", – добавил он.

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#история #президент #Польша #социальные сети #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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