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Названа средняя стоимость восхождения на Эверест 0 629

В мире
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эверест

Средняя стоимость экспедиции на Эверест для одного иностранного альпиниста в 2026 году составляет около $60 тыс.

Об этом 17 сентября рассказал генеральный секретарь непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама.

Эверест - высочайшая вершина мира высотой 8848 м над уровнем моря. Восхождение на гору считается одним из самых престижных достижений для альпинистов.

«Профессионально организованная экспедиция на Эверест для иностранного альпиниста может стоить приблизительно 45-70 тысяч долларов и более, премиальные или частные экспедиции могут обходиться значительно дороже», - рассказал Лама журналистам.

В стоимость входит обязательный сбор (пермит) за восхождение, который в этом году увеличился до 15 тысяч долларов в весенний сезон.

Генсекретарь организации также сообщил, что стоимость восхождения на другие треккинговые пики – вершины от 5 до 7 тысяч метров - зависит от маршрута и набора услуг.

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#альпинизм #Эверест
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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