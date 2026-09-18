Некоторые бутылки могут казаться менее кристально прозрачными, чем те, к которым привыкли потребители.

Евросоюз стремится к тому, чтобы все большая доля материалов, используемых для производства новой упаковки, происходила из ранее переработанного пластика. Именно это требование может заставить потребителей замечать различия на полках магазинов.

Бутылка может уже не быть идеально прозрачной

Бутылки из ПЭТ (прочный и легкий термопластик, который используют для производства бутылок) с большей долей переработанного материала не всегда выглядят так же, как упаковка, изготовленная преимущественно из нового пластика.

"В зависимости от качества сырья и применяемого технологического процесса пластик может приобретать несколько иной оттенок. В случае переработанного ПЭТ известны, в частности, такие явления, как посерение, пожелтение или изменение прозрачности материала. Исследования по переработке ПЭТ показывают, что оптические свойства материала являются одним из параметров, которые производители должны контролировать в процессе переработки", - отмечается в публикации.

На практике это означает, что часть бутылок может казаться менее кристально прозрачной, чем те, к которым привыкли клиенты. Однако это не является требованием ЕС относительно производства серых или желтоватых бутылок. В частности, нормативные акты определяют долю переработанного пластика, а возможное изменение внешнего вида является следствием технологии и свойств использованного материала.

"В соответствии с директивой об одноразовых изделиях из пластика, с 2025 года бутылки для напитков, основным компонентом которых является ПЭТ, должны содержать не менее 25 % переработанного пластика. Однако есть важная деталь. Этот показатель рассчитывается как среднее значение для всех ПЭТ-бутылок, подпадающих под действие этих положений и выпущенных на рынок на территории соответствующего государства-члена", – поясняет издание.

Это не означает, что каждая отдельная бутылка, стоящая на полке магазина, должна на четверть состоять именно из переработанного пластика. С 2030 года эта цель вырастет до 30% и будет касаться пластиковых бутылок для напитков, на которые распространяется действие этого регулирования.

Означает ли другой цвет худшее качество напитка?

"Не следует делать такой вывод исключительно на основании цвета упаковки. Материал, полученный в результате переработки и предназначенный для контакта с пищевыми продуктами, подлежит требованиям безопасности. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов оценивает технологии переработки ПЭТ, который впоследствии используется для производства материалов, контактирующих с пищевыми продуктами", - заверило издание.

В утвержденных процессах оценивается эффективность удаления потенциальных загрязнений из материала, полученного из использованной упаковки. Поэтому менее прозрачный или слегка окрашенный пластик сам по себе не означает, что находящийся внутри напиток имеет худшее качество.