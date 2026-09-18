Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Одна птица против F-16: истребитель рухнул во время учений в США 0 189

В мире
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребитель F-16 Национальной гвардии США разбился во время тренировочного полета в штате Мичиган.

Истребитель F-16 Национальной гвардии США разбился во время тренировочного полета в штате Мичиган. Пилот успел катапультироваться и выжил. Согласно записи переговоров с диспетчерами, непосредственно перед аварией самолет мог столкнуться с птицей.

Авария произошла 17 сентября в округе Гранд-Траверс на севере штата Мичиган. F-16 Fighting Falcon принадлежал 149-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии Техаса и участвовал в тренировках Operation Northern Cactus, передает New York Post.

Пилот катапультировался до падения самолета. Его доставили в больницу. По словам шерифа округа Майкла Ши, летчик находился в сознании и разговаривал с сотрудниками правоохранительных органов.

f-16-44.jpg

9&10 News, Traverse City

«Возможно, поймал птицу»

На возможную причину аварии указывают записи радиообмена, опубликованные LiveATC.

Пилот второго самолета сообщил диспетчеру о возможном сигнале бедствия от своего напарника и предположил, что его F-16 мог столкнуться с птицей.

f-16-22.jpg

Фото: WPBN

Когда диспетчер предложил направить поврежденный истребитель в аэропорт Франкфорта или Траверс-Сити, стало понятно, что ситуация значительно серьезнее. Напарник предупредил экстренные службы о необходимости готовиться к катапультированию. Вскоре самолет рухнул.

При этом версию столкновения с птицей пока нельзя считать официально установленной причиной катастрофы. Представитель 149-го истребительного авиакрыла Дерек Гутьеррес сообщил, что ему не известно об официальном подтверждении bird strike. Причины происшествия расследуются.

После падения возник огненный шар

Очевидцы рассказывали, что перед катастрофой F-16 летел необычно низко и медленно. После падения произошел мощный взрыв, возник огненный шар, а над местом аварии поднялся густой черный дым.

Полиция первоначально распорядилась эвакуировать жителей в радиусе одной мили от места крушения из-за опасных веществ, оказавшихся среди обломков самолета. Позднее власти признали территорию безопасной и разрешили людям вернуться домой.

Примечательно, что буквально за день до аварии военные опубликовали фотографии F-16 этого же 149-го авиакрыла, участвовавших в учениях в Мичигане. Снимки датированы 16 сентября и доступны в официальном архиве Министерства обороны США DVIDS.

×
#катастрофа #авиация #тренировки #f-16
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Туск
Изображение к статье: пожилая пара
Изображение к статье: Госдума РФ
Изображение к статье: Пустая школа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Взболтать, но не смешивать: продукты, которые не стоит сочетать с алкоголем
Люблю!
Изображение к статье: Компьютерные онлайн-игры и мошенники
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп и Путин
В мире
Изображение к статье: Разница в оплате труда местных работников и сотрудников, привлеченных из третьих стран.
Бизнес
Изображение к статье: Гандболистки
Спорт
1
Изображение к статье: Лучшие друзья: 7 пород собак, которые прекрасно ладят с кошками
Люблю!
Изображение к статье: Взболтать, но не смешивать: продукты, которые не стоит сочетать с алкоголем
Люблю!
Изображение к статье: Компьютерные онлайн-игры и мошенники
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп и Путин
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео