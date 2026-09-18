Истребитель F-16 Национальной гвардии США разбился во время тренировочного полета в штате Мичиган. Пилот успел катапультироваться и выжил. Согласно записи переговоров с диспетчерами, непосредственно перед аварией самолет мог столкнуться с птицей.

Авария произошла 17 сентября в округе Гранд-Траверс на севере штата Мичиган. F-16 Fighting Falcon принадлежал 149-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии Техаса и участвовал в тренировках Operation Northern Cactus, передает New York Post.

Пилот катапультировался до падения самолета. Его доставили в больницу. По словам шерифа округа Майкла Ши, летчик находился в сознании и разговаривал с сотрудниками правоохранительных органов.

9&10 News, Traverse City

«Возможно, поймал птицу»

На возможную причину аварии указывают записи радиообмена, опубликованные LiveATC.

Пилот второго самолета сообщил диспетчеру о возможном сигнале бедствия от своего напарника и предположил, что его F-16 мог столкнуться с птицей.

Фото: WPBN

Когда диспетчер предложил направить поврежденный истребитель в аэропорт Франкфорта или Траверс-Сити, стало понятно, что ситуация значительно серьезнее. Напарник предупредил экстренные службы о необходимости готовиться к катапультированию. Вскоре самолет рухнул.

При этом версию столкновения с птицей пока нельзя считать официально установленной причиной катастрофы. Представитель 149-го истребительного авиакрыла Дерек Гутьеррес сообщил, что ему не известно об официальном подтверждении bird strike. Причины происшествия расследуются.

После падения возник огненный шар

Очевидцы рассказывали, что перед катастрофой F-16 летел необычно низко и медленно. После падения произошел мощный взрыв, возник огненный шар, а над местом аварии поднялся густой черный дым.

Полиция первоначально распорядилась эвакуировать жителей в радиусе одной мили от места крушения из-за опасных веществ, оказавшихся среди обломков самолета. Позднее власти признали территорию безопасной и разрешили людям вернуться домой.

Примечательно, что буквально за день до аварии военные опубликовали фотографии F-16 этого же 149-го авиакрыла, участвовавших в учениях в Мичигане. Снимки датированы 16 сентября и доступны в официальном архиве Министерства обороны США DVIDS.