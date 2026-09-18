Серия загадочных взрывов во Франкфурте-на-Майне получила новое развитие. После двух детонаций утром 17 сентября полиция задержала 17-летнего гражданина Нидерландов. Следователи изучают возможную связь сразу между пятью подобными эпизодами во Франкфурте и соседнем Оффенбахе.

Как пишет Hessenschau, около 4:20 утра взрывные устройства сработали почти одновременно в двух местах Франкфурта — перед кафе Rio на Бергер-штрассе и у кальянной Truth на улице Цайль. Оба заведения получили серьёзные повреждения, были выбиты стёкла. Никто не пострадал.

Как ранее сообщал bb.lv, особенно сильным оказался взрыв возле Rio. Повреждения получили также расположенные через дорогу заведение общепита, отделение Sparkasse и как минимум один припаркованный автомобиль.

Второе устройство взорвалось всего через несколько минут в нескольких сотнях метров от первого места происшествия — возле кальянной Truth. Камера наблюдения зафиксировала мужчину в чёрной одежде и сам момент детонации. Незадолго до взрыва он написал красной краской на тротуаре слово Drogendieb — «вор наркотиков».

Задержан 17-летний подозреваемый

Во время начатой после взрывов операции полиция задержала неподалёку от Бергер-штрассе 17-летнего гражданина Нидерландов. Прокуратура сообщила, что его должны доставить к судье для решения вопроса о мере пресечения.

Расследование ведёт криминальная полиция Франкфурта при поддержке земельного управления уголовной полиции Гессена.

Уже пять взрывов

Следователи проверяют возможную связь нынешних атак с тремя похожими эпизодами, произошедшими несколькими днями ранее.

13 сентября взрывы произошли во франкфуртском районе Заксенхаузен и в соседнем Оффенбахе. Были повреждены бар, кафе и киоск. После происшествия в Заксенхаузене полиция задержала 15-летнего подозреваемого, которого впоследствии заключили под стражу.

Ещё одна детонация произошла 14 сентября возле многоквартирного дома в районе Боккенхайм. Таким образом, за короткий промежуток времени во Франкфурте и его окрестностях произошло уже пять похожих взрывов.

«Насилие как услуга»

Полиция рассматривает часть подобных преступлений в контексте явления, которое немецкие правоохранители называют Violence as a Service — «насилие как услуга».

Речь идёт о случаях, когда представителей преступной среды нанимают для совершения взрывов, поджогов или других актов устрашения. Для таких преступлений нередко вербуют молодых людей через интернет.

Министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек назвал происходящее «новым измерением организованной преступности». По его словам, цель подобных атак часто заключается не в том, чтобы причинить жертве физический вред, а в запугивании представителей криминальной среды.

Следствие теперь пытается выяснить, связаны ли между собой все пять эпизодов и кто мог быть их заказчиком.

Франкфурт столкнулся уже не с одиночными происшествиями, а с серией похожих атак за несколько дней. Задержание 17-летнего голландца даёт следствию важную зацепку, однако главный вопрос остаётся открытым: являются ли взрывы частью одной криминальной кампании и кто стоит за её организацией.