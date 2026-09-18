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Приплыл в Литву по Неману и попросил убежища: чем закончилась история 68-летнего россиянина 0 443

В мире
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Литовские пограничники вернули в Россию 68-летнего россиянина, который приплыл по Неману из Калининградской области

Иллюстративное фото. ChatGPT

Литовские пограничники вернули в Россию 68-летнего россиянина, который приплыл по Неману из Калининградской области и попросил политического убежища в Литве. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (VSAT).

Мужчину задержали в Пагегяйском самоуправлении в четверг около 13:50. По данным пограничной службы, он пересек границу по реке Неман, приплыв с территории Калининградской области.

После задержания россиянина допросили. Представитель VSAT Гедрюс Мишутис сообщил, что досудебное расследование по факту произошедшего на тот момент начато не было.

Первым о происшествии сообщил портал Lrytas. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас сообщил изданию, что мужчина попросил политического убежища, однако было принято решение вернуть его в Россию.

В пограничной службе пояснили, что мужчину сочли не пропущенным на территорию Литвы и применили к нему процедуру возвращения, аналогичную той, которая используется в отношении лиц, которым отказывают во въезде со стороны Беларуси.

«Данных о грозящей ему опасности, особом статусе или возможном приеме в Евросоюз не было. К категории уязвимых лиц он не относится», — пояснил Мишутис.

В результате было принято решение не разрешать россиянину въезд в Литву. После 19:00 того же дня его вернули в Россию через пограничный пункт Панемуне.

Перед возвращением пограничники проверили состояние здоровья мужчины и предоставили ему сухую одежду.

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#Литва #миграция #безопасность #политическое убежище #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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