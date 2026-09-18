Продолжительность жизни после выхода на пенсию сильно различается по Европе. Euronews Business анализирует нынешний пенсионный возраст и то, сколько лет европейцы могут рассчитывать получать пенсии.

Возраст выхода на пенсию в Европе растет, так как люди живут дольше, но между странами остаются заметные различия в том, сколько лет, по прогнозам, человек проживет после начала пенсионного периода.

По данным ОЭСР, в 2024 году средний пенсионный возраст в ЕС составляет 64,7 года для мужчин и 64 года для женщин.

Поскольку право на получение пенсии возникает по достижении пенсионного возраста, Euronews Business использовал показатель ожидаемой продолжительности жизни именно на момент выхода на пенсию в каждой стране.

При выполнении других условий, например достаточного стажа, люди могут рассчитывать получать пенсию в течение этого количества лет. Разумеется, часть пенсионеров продолжает работать и после достижения пенсионного возраста.

18,4 года для мужчин, 21,8 года для женщин

В странах ЕС мужчины, вышедшие на пенсию, в среднем живут еще 18,4 года, женщины 21,8 года. Эти оценки основаны на ожидаемой продолжительности жизни в пенсионном возрасте, согласно данным Евростата и ОЭСР за 2024 год.

Для мужчин предполагаемый период получения пенсии колеблется от 14,7 года в Болгарии и Венгрии до 27,3 года в Турции. Внутри ЕС рекорд принадлежит Люксембургу, где мужчины, по прогнозам, будут получать пенсию в течение 22 лет.

Такая разбежка объясняется главным образом двумя факторами: различиями в пенсионном возрасте и в ожидаемой продолжительности жизни.

Мужчины-пенсионеры в Греции (21 год), Франции (20,7), Словении (20,7), Швейцарии (20,4) и на Мальте (20,2) тоже, как ожидается, проведут на пенсии более 20 лет.

Ожидаемая продолжительность пребывания на пенсии также превышает средний показатель по ЕС в 18,4 года на Кипре (19,8), в Швеции (19,4), Португалии (19,3), Бельгии (19,1), Ирландии (19), Великобритании (19), Австрии (18,8) и Финляндии (18,7).

Латвия тут третья с конца - 14,9.

В Германии меньше всего лет на пенсии среди крупных экономик

Это означает, что, за исключением Германии, мужчины в остальных крупных европейских экономиках проводят на пенсии больше лет, чем в среднем по ЕС. В Германии показатель на 1,1 года ниже среднеевропейского, что формирует заметный разрыв с Францией, Италией и Испанией.

Напротив, помимо Болгарии и Венгрии, меньше всего лет на пенсии проводят мужчины в Латвии, Румынии и Литве, во всех этих странах менее 16 лет.

Для женщин ожидаемая продолжительность жизни на пенсии в ЕС составляет 21,8 года, при этом в отдельных странах она варьируется от 18,6 года в Венгрии до 34,5 года в Турции. В Люксембурге этот показатель также превышает 25 лет.

Женщины в Словении, Греции, Франции, Испании, Швейцарии, на Мальте, в Италии, Португалии, на Кипре и в Финляндии, согласно прогнозам, проведут на пенсии более 22 лет, то есть будут получать пенсионные выплаты свыше 22 лет.

Среди женщин ниже среднеевропейского уровня не только показатель Германии (20,3), но и Великобритании (21).

Помимо Венгрии, в ряде стран женщины, по прогнозам, проведут на пенсии менее 20 лет. К ним относятся Болгария (18,8), Румыния (19,1), Нидерланды (19,2), Хорватия (19,6), Дания (19,7), Латвия (19,8) и Исландия (19,8).

Пенсионный возраст и ожидаемый возраст смерти

По состоянию на 2024 год Турция заметно выбивается из общего ряда 32 европейских стран: действующий пенсионный возраст там составляет 52 года для мужчин и 49 лет для женщин.

Кроме Турции, пенсионный возраст в остальных странах списка составляет от 62 до 67 лет для мужчин и от 60 до 67 лет для женщин.

В ЕС пенсионный возраст составляет 64,7 года для мужчин и 64 года для женщин. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин 83,1 года, женщин 85,8 года.

Разрыв между мужчинами и женщинами по годам на пенсии В среднем по ЕС женщины, по прогнозам, проводят на пенсии на 3,4 года дольше мужчин. Этот разрыв варьируется от 1,6 года в Исландии до 7,2 года в Турции.

Разница также достигает четырех лет и более в Эстонии, Литве, Латвии, Болгарии, Румынии и Польше. При этом уровень участия в рабочей силе в этих странах сравнительно ниже.

Еще один важный аспект это гендерный разрыв в пенсиях. В странах ОЭСР женщины в среднем получают пенсию на 23% ниже, чем мужчины, а в Великобритании разрыв достигает 37%.