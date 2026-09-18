Высокопоставленные российские чиновники на фоне разговоров о возможной новой мобилизации пытаются открыть счета в зарубежных банках и перевести активы за пределы России. Об этом 18 сентября сообщил Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

По данным Bloomberg, такие попытки предпринимаются в течение последних месяцев. Похожим образом, как утверждает агентство, действуют некоторые сотрудники российских военкоматов: они советуют родственникам и знакомым покинуть страну. Подробностей о конкретных чиновниках, банках или размерах переводимых средств Bloomberg в доступном сообщении не приводит.

Ждут решения после выборов

Слухи о возможной новой волне мобилизации усилились накануне выборов в Государственную думу. Bloomberg ранее сообщал о таких опасениях, одновременно отмечая расширение в России системы электронного призыва.

При этом Владимир Путин публично заявлял, что планов проводить новую мобилизацию после выборов нет.

Украинский президент Владимир Зеленский, ссылаясь на разведывательные данные, заявлял, что российские власти могут намереваться осенью привлечь 300 000 человек. Отдельно Bloomberg со ссылкой на европейского представителя в сфере безопасности сообщал о возможном привлечении Россией ещё 300 000 военнослужащих до конца года. Эти сведения не являются официально подтверждённым решением российских властей.