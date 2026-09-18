25 тысяч военнослужащих, а один из более радикальных вариантов предполагает сокращение американского контингента почти вдвое — примерно на 40 тысяч человек. Окончательного решения пока нет.

Пентагон рассматривает вывод из Европы до 25 тысяч американских военных

США могут значительно сократить свое военное присутствие в Европе. Пентагон рассматривает вывод около

Как сообщает Reuters, сейчас в Европе находятся более 81 тысячи американских военнослужащих. Их число меняется из-за ротаций, учений и временного развертывания подразделений.

Еще в июне министр обороны США Пит Хегсет намеревался объявить о сокращении примерно 25 тысяч военнослужащих, рассказали Reuters два американских чиновника. Однако эта инициатива столкнулась с сопротивлением внутри администрации Дональда Трампа. Вместо немедленного сокращения Пентагон начал шестимесячный пересмотр всей системы размещения американских сил в Европе.

По информации ANSA со ссылкой на NBC News, рассматривается не только вывод военнослужащих, но также самолетов, кораблей и вооружений. Один из вариантов предполагает сокращение примерно трети американского контингента — около 25 тысяч человек. Однако некоторые источники NBC допускают еще более масштабный сценарий — до 40 тысяч военнослужащих, то есть почти половины нынешней группировки.

Если такой вариант будет реализован, это станет одним из наиболее масштабных сокращений американского военного присутствия в Европе со времен окончания холодной войны.

Решения пока нет

Пересмотр американского военного присутствия начался в июне и должен завершиться к концу года. По данным Reuters, среди реально рассматриваемых Пентагоном вариантов остается сокращение примерно на 25 тысяч человек.

Процесс уже вызвал беспокойство в Конгрессе США. Сенатор-демократ Джинн Шахин, занимающая ведущую позицию в комитете Сената по международным отношениям, обратилась к госсекретарю Марко Рубио с просьбой обеспечить участие американских дипломатов в пересмотре военного присутствия.

Особое внимание она обратила на Латвию, Литву и Эстонию. По словам Шахин, даже изменения, которые с чисто военной точки зрения могут показаться небольшими, способны серьезно сказаться на отношениях США со странами Балтии на фоне действий России на восточном фланге НАТО.

Госдепартамент, в свою очередь, оспаривает утверждение, что дипломатов отстранили от процесса, и заявляет, что американские послы и другие представители ведомства участвуют в консультациях.

Одновременно США могут усилиться в Польше

Ситуация выглядит особенно интересно на фоне другого заявления Вашингтона. 17 сентября президент Дональд Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по созданию постоянной базы армии США в Польше. Если договоренность будет достигнута, место ее размещения обещают объявить в ближайшее время.

Польша уже давно добивается более крупного и постоянного американского военного присутствия на восточном фланге НАТО. Сейчас американские подразделения размещаются там преимущественно на ротационной основе.

Таким образом, обсуждаемый план не обязательно означает равномерный уход США из Европы. Одним из возможных результатов может стать изменение географии американского присутствия: сокращение общей численности при сохранении или усилении сил в стратегически важных районах восточного фланга НАТО. Reuters отмечает, что Польша и Румыния активно добиваются сохранения американских войск на своей территории.