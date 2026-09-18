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США могут вывести из Европы до половины контингента - NBC 0 111

В мире
Дата публикации: 18.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: армия США
ФОТО: пресс-фото

По информации NBC News, 18 сентября министру обороны США будут представлены результаты анализа военного присутствия в Европе. Возможно решение о выводе из Европы от 25 до 40 тысяч американских военнослужащих.

По информации телекомпании NBC News, Пентагон рассматривает возможность вывода из Европы почти трети американского контингента. Европейские страны могут покинуть 25 тысяч и более американских военнослужащих, сообщает телеканал в четверг, 17 сентября, со ссылкой на семь действующих и бывших американских и западных должностных лиц.

Два собеседника журналистов отметили, что сокращение может быть еще больше - до 40 000 военнослужащих, что составляет около половины американского контингента в Европе.

Войска США могут быть выведены из Германии, Италии и Испании

По всей вероятности, сокращение контингента затронет Германию, Италию и Испанию, указали три действующих и один бывший американские чиновники и еще одно западное официальное лицо. В этих трех странах базируется основная часть американских войск в Европе, при этом их лидеры вступали в конфликт с президентом США Дональдом Трампом из-за войны с Ираном, напоминает NBC News.

План радикального сокращения военного присутствия США в Европе предусматривает также вывод авиации, кораблей и вооружений. Если эти намерения будут реализованы, это станет самым значительным сокращением 80-тысячного американского военного присутствия в Европе со времен окончания холодной войны.

Никаких решений в этой связи пока не принято, отмечает телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США и двух других официальных лиц.

Пентагон провел анализ американского присутствия в Европе

Как ожидается, 18 сентября верховный главнокомандующий объединенными силами и глава Европейского командования США Алексус Гринкевич представит результаты анализа военного присутствия США в Европе министру обороны Питу Хегсету. О его проведении Пентагон сообщал в июне.

По оценке NBC News, в докладе Гринкевича будут намечены четыре возможных варианта действий: сокращение численности американской авиации, личного состава ВМС и сухопутных войск либо других видов сил и средств, а также передислокация части контингента внутри Европы в страны на восточном фланге НАТО.

Противники сокращения численности американских войск в Европе настаивают, что такой шаг сделает союзников по НАТО уязвимыми и спровоцирует российскую агрессию, а также вызовет сомнения среди партнеров США в других частях мира и лишит американскую армию логистических центров, позволяющих ей быстро перебрасывать войска на Ближний Восток или в Африку.

В Германии в настоящее время размещены около 36 тысяч американских военных, в Италии - около 12 тысяч. В Испании на юге страны находятся важные базы ВВС и ВМС США, отмечает далее NBC News.

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#НАТО #США #Италия #Испания #Европа #пентагон #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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