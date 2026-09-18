Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по данным разведслужб, Россия может прибегнуть к так называемым гибридным ударам беспилотниками и ракетами по странам, поддерживающим Украину. По его словам, такие атаки могут быть представлены как случайные, чтобы проверить готовность НАТО реагировать и ослабить решимость союзников прийти на помощь одной из стран альянса.

Выступая в польском парламенте 17 сентября, Туск заявил, что Варшава располагает информацией о возможной подготовке Россией новых форм давления на европейские государства.

По словам польского премьера, речь может идти об ударах беспилотниками или ракетами по странам, которые оказывают военную и политическую поддержку Украине.

Туск подчеркнул, что подобные инциденты могут подаваться Москвой как «случайные».

По его оценке, цель такой тактики — проверить реакцию НАТО и попытаться ослабить готовность стран альянса использовать предусмотренные договором механизмы коллективной защиты в случае нападения на одного из союзников.

Польша усиливает готовность

Предупреждение прозвучало на фоне серии инцидентов у польско-украинской границы и новых российских ударов по западным регионам Украины.

17 сентября Польша поднимала в воздух военную авиацию в ответ на массированную российскую атаку по Украине. Некоторые удары происходили в непосредственной близости от польской территории, хотя нарушения воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Ещё 13 сентября Туск предупреждал, что ближайшие недели и месяцы могут стать периодом усиления российских действий и что Польша не может исключать распространения эскалации на собственную территорию. После удара примерно в двух километрах от польско-украинской границы власти перевели соответствующие службы в усиленный режим работы.

Дроны становятся отдельной угрозой

Польские власти особенно обеспокоены использованием более быстрых реактивных беспилотников, которые сложнее обнаружить и перехватить.

По данным AP, Туск ссылался на информацию, полученную от разведывательных структур Польши, союзников по НАТО, Украины и США. Польская сторона также ожидает усиления российских атак по логистической инфраструктуре и маршрутам, используемым для поддержки Украины.

Последние недели уже отмечены рядом опасных эпизодов на восточном фланге НАТО. В Литве итальянский истребитель НАТО сбил российский беспилотник типа «Гербера», который, по версии литовских властей, мог отклониться от курса по пути в Украину.

Финляндия одновременно усиливает готовность к защите подводной инфраструктуры Балтийского моря и проводит учения по досмотру судов на случай попыток диверсий.

Что означает «гибридная атака»

Под гибридными действиями обычно понимают операции, которые находятся ниже порога открытого военного нападения: диверсии, кибератаки, нарушения воздушного пространства, повреждение инфраструктуры, использование беспилотников и информационные операции.

Такой формат создаёт особенно сложную ситуацию для НАТО, поскольку союзникам приходится определять, является ли конкретный эпизод случайностью, провокацией или намеренной атакой.

На фоне подобных инцидентов Еврокомиссия предложила создать общий европейский механизм реагирования на гибридные угрозы — своего рода единый сценарий действий при диверсиях, атаках беспилотников и других инцидентах, которые ещё не достигают уровня открытой войны.

Почему это важно для стран Балтии

Для Латвии, Литвы и Эстонии заявление Туска особенно чувствительно из-за их географического положения на восточном фланге НАТО.

Регион уже сталкивается с беспилотниками, повреждениями подводных кабелей, подозрениями в диверсиях и другими инцидентами, которые европейские власти связывают с растущей гибридной активностью.

При этом публично представленных доказательств того, что Москва уже приняла решение нанести намеренные удары по территории НАТО, нет. Заявление Туска представляет собой оценку польских властей и разведслужб. Россия ранее отвергала обвинения европейских стран в проведении гибридных операций.

Предупреждение Дональда Туска показывает, что европейские правительства всё серьёзнее рассматривают сценарий, при котором следующая фаза противостояния с Россией может проходить не в форме открытого нападения, а через инциденты, происхождение и намеренность которых трудно сразу доказать. Именно такая неопределённость — «случайность» это или сознательная атака — может стать главным испытанием для единства НАТО.