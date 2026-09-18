В России в пятницу, 18 сентября, в 08:00 официально началось проведение трехдневных выборов в Государственную думу РФ . Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. Голосование продлится до 20 сентября, участки в регионах будут открыты до 20:00 по местному времени.

Предполагается, что половина из 450 депутатов нового созыва Госдумы будет избрана по одномандатным избирательным округам, которые должны позволить людям проголосовать за конкретного кандидата. Остальные 225 мандатов распределят по партийным спискам. В нем числятся 10 партий, так как ранее от участия в выборах по формальным причинам была отстранена партия "Яблоко". При этом кандидаты от "Яблока" остаются представленными среди "одномандатников" в ряде регионов РФ.

Россия провела выборы в Госдуму на оккупированных территориях Украины

Предыдущие выборы в Госдуму РФ проводились в 2021 году, а в этот раз голосование расширили на оккупированные территории Украины. При этом участники полномасштабного вторжения РФ в соседнюю страну, а также жители оккупированных РФ регионов голосовали досрочно, с конца августа до 17 сентября, отчитались представители различных российских структур.

Наблюдатели отмечают, что даже если отбросить вопрос легитимности подобного процесса в этих регионах, Центризбирком РФ организовал голосование в них так, что его результаты практически невозможно верифицировать. Так, власти не публиковали данные участников региональных избирательных комиссий и адреса избирательных участков, на них не было организовано открытое видеонаблюдение, а кроме того, было разрешено использование переносных урн для голосования. ЦИК РФ также позволил местным избиркомам при необходимости самим печатать бюллетени на месте и не передавать их в вышестоящие органы сразу после подсчета.

При этом провластные ресурсы в РФ перед началом выборов стали распространять видео, суть которых сводится к тому, что видео о подтасовках и вбросах с избирательных участков могут быть сгенерированы искусственным интеллектом. О том, что такие технологии якобы могут в прямом эфире "подменять картинку" с участков, заявила и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Антивоенные кандидаты в РФ столкнулись с преследованиями

Ни одна из десяти представленных на выборах в Госдуму РФ в 2026 году партий не выступала с осуждением продолжающейся войны в Украине. Поначалу до выборов была допущена партия "Яблоко", последовательно критиковавшая войну, но вскоре она была отстранена по формальным причинам.

"Яблоко" вычеркнули из партийных списков, однако отдельные члены партии принимают участие в выборах в качестве кандидатов по одномандатным округам. Позднее некоторые из них также стали подвергаться преследованиям и снятию с выборов по различным основаниям, нередко - из-за старых фото и постов, в том числе с упоминанием Алексея Навального.

Незадолго до выборов оппозиционеры Юлия Навальная и Максим Кац призвали россиян голосовать за самых сильных и не состоящих в партии "Единая Россия" кандидатов-одномандатников. Однако в "Яблоке" идею раскритиковали и посоветовали вместо этого портить бюллетени.