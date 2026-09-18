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Известные западные бренды лишились управления активами в России 2 345

В мире
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Российские власти передали во временное управление местные активы нескольких крупных западных компаний

ChatGPT

Российские власти передали во временное управление местные активы нескольких крупных западных компаний — Nestlé, Auchan, сети Lemana Pro, ранее работавшей под брендом Leroy Merlin, а также подразделений FM Logistic. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 17 сентября.

Российский бизнес компаний передан под временное управление «Л.Е.В. Менеджмент». Такой режим означает, что иностранные собственники отстраняются от фактического управления российскими активами, хотя формально право собственности за ними сохраняется.

Под действие указа попали российские структуры швейцарской Nestlé, французской сети Auchan, Lemana Pro — бывшей Leroy Merlin — и три компании французской логистической группы FM Logistic.

Кто получил контроль

«Новая газета Европа» сообщает, что «Л.Е.В. Менеджмент» была создана в конце 2025 года и до конца того года, согласно её бухгалтерской отчётности, хозяйственной деятельности не вела. В штате значился один сотрудник, а владельцы компании публично не раскрыты. 10 сентября её возглавил Андрей Краюшкин, которого издание идентифицирует как бывшего генерал-майора МВД.

Nestlé уже заявила, что изучает ситуацию и возможные варианты действий для защиты своих прав. Компания сообщила, что намерена обеспечить непрерывность работы в интересах заинтересованных сторон, прежде всего сотрудников. В России у Nestlé шесть производственных площадок и около 7000 работников.

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году многие западные компании продали российские активы или отделили их от основного бизнеса. В 2023 году в России был создан механизм временного управления активами компаний из государств, которые Москва относит к «недружественным»; ранее он применялся, в частности, к российскому бизнесу Danone и Carlsberg.

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#экономика #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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