Число погибших в результате нападения боевиков на полицейский комплекс в пакистанском городе Кохат увеличилось до 31 человека. Еще более 100 человек получили ранения, а ответственность за атаку взяла на себя связанная с пакистанскими талибами группировка.

Власти Пакистана уточнили данные о жертвах нападения на полицейский комплекс в городе Кохат. По последним данным полиции, в результате атаки погибли 31 человек, более 100 получили ранения.

Нападение началось со взрыва заминированного автомобиля у входа в мечеть, расположенную рядом с полицейским комплексом. После этого вооруженные боевики проникли на территорию комплекса, где произошла продолжительная перестрелка.

Кохат расположен в провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от границы с Афганистаном. Этот регион уже многие годы остается одним из наиболее нестабильных в стране и регулярно становится местом нападений вооруженных группировок.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Иттихад уль-Муджахидин Пакистан», которую власти связывают с движением пакистанских талибов (ТТП).

Подобные нападения в приграничных районах Пакистана происходят регулярно и остаются одной из главных угроз безопасности страны. В последние годы власти неоднократно сообщали о росте активности вооруженных группировок в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Пакистанские власти считают, что значительная часть боевиков действует с территории соседнего Афганистана. Афганская сторона ранее неоднократно отвергала подобные обвинения.

Расследование нападения продолжается, а число жертв может измениться, поскольку многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.