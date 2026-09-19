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31 погибший и более 100 раненых: что известно о крупном нападении на полицейский комплекс в Пакистане 0 163

В мире
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: разрушенное здание и люди
ФОТО: twitter

Число погибших в результате нападения боевиков на полицейский комплекс в пакистанском городе Кохат увеличилось до 31 человека. Еще более 100 человек получили ранения, а ответственность за атаку взяла на себя связанная с пакистанскими талибами группировка.

Власти Пакистана уточнили данные о жертвах нападения на полицейский комплекс в городе Кохат. По последним данным полиции, в результате атаки погибли 31 человек, более 100 получили ранения.

Нападение началось со взрыва заминированного автомобиля у входа в мечеть, расположенную рядом с полицейским комплексом. После этого вооруженные боевики проникли на территорию комплекса, где произошла продолжительная перестрелка.

Кохат расположен в провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от границы с Афганистаном. Этот регион уже многие годы остается одним из наиболее нестабильных в стране и регулярно становится местом нападений вооруженных группировок.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Иттихад уль-Муджахидин Пакистан», которую власти связывают с движением пакистанских талибов (ТТП).

Подобные нападения в приграничных районах Пакистана происходят регулярно и остаются одной из главных угроз безопасности страны. В последние годы власти неоднократно сообщали о росте активности вооруженных группировок в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Пакистанские власти считают, что значительная часть боевиков действует с территории соседнего Афганистана. Афганская сторона ранее неоднократно отвергала подобные обвинения.

Расследование нападения продолжается, а число жертв может измениться, поскольку многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

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#Афганистан #безопасность #Пакистан #нападение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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